José Contreras no figura en la convocatoria de Comunicaciones tras anunciar su retiro previo al duelo decisivo ante Antigua

Marco Antonio Figueroa anunció este sábado la convocatoria de Comunicaciones para el partido de vuelta de los cuartos de final ante Antigua GFC, y el nombre de José Manuel Contreras volvió a quedar fuera de la lista.

El mediocampista, quien anunció su retiro del fútbol profesional apenas el viernes 1 de mayo, no fue incluido por el técnico Figueroa en lo que podría ser uno de los últimos partidos del equipo crema en el Clausura 2026, dependiendo del resultado ante los coloniales este sábado en el Estadio Cementos Progreso.

La ausencia de Contreras no es nueva en las convocatorias de Figueroa. El mediocampista tampoco estuvo presente en el partido de ida ante Antigua ni en las últimas dos convocatorias de la fase regular ante Malacateco y Guastatoya. La última vez que Moyo fue convocado fue en el Clásico ante Municipal, partido en el que ingresó y disputó 23 minutos, en lo que pudo haber sido su última aparición con la camiseta crema si el equipo no avanza en la liguilla del Clausura 2026.

La decisión del técnico Figueroa generó polémica entre la afición de Comunicaciones, especialmente tras el emotivo anuncio de retiro de Contreras el viernes. Tras conocerse la convocatoria, la afición alba cuestionó la determinación del técnico de no incluir al histórico mediocampista en un partido tan importante, considerando que podría ser una de las últimas oportunidades de verlo defender los colores del club que llama su casa.

Con el resultado del partido de ida en 3-2 a favor de Antigua, Comunicaciones necesita empatar la serie en el Cementos Progreso para avanzar a las semifinales. Un resultado que, de darse, podría abrir la puerta para que Contreras tenga más minutos en lo que resta del Clausura 2026 antes de su despedida oficial del fútbol profesional al finalizar el torneo.