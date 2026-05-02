Figueroa sobre el retiro de Moyo Contreras: “Yo no vine a hacerle homenaje a nadie”

Marco Antonio Figueroa habló este sábado en conferencia de prensa sobre el retiro de José Manuel "Moyo" Contreras, anunciado el viernes 1 de mayo, y la polémica que generó su no convocatoria al partido de vuelta ante Antigua GFC.

El estratega chileno explicó que la ausencia de Contreras en las últimas jornadas responde a una lesión que sufrió el mediocampista previo al viaje a Malacatán en el cierre de la fase regular. Según Figueroa, desde ese momento el jugador no ha vuelto a entrenar con el grupo, y dejó claro que su criterio de convocatoria es simple y directo. "Jugador que corre juega, jugador que no corre no juega, así fue como yo salvé a Comunicaciones del descenso", afirmó el técnico.

La polémica surge tras el emotivo anuncio de retiro de Contreras el viernes, cuando el histórico mediocampista publicó un video desde los alrededores del Estadio Cementos Progreso confirmando que dejará el fútbol profesional al finalizar el Clausura 2026.

Figueroa fue directo al referirse a la manera en que se enteró del retiro del mediocampista. Señaló que Contreras nunca le comunicó su decisión de manera personal y que los grandes jugadores deben tener humildad en ese tipo de situaciones. "Yo respeto toda su trayectoria, pero él se retiró solo, nunca me dijo que ya no quería jugar. Los grandes ídolos tienen que tener mucha humildad", expresó el técnico, dejando entrever que la comunicación entre ambos no fue la esperada en los últimos tramos de la temporada.

"Hay que darle un carpetazo y seguir"

El estratega también reveló detalles sobre la dinámica interna del vestuario, señalando que valora la comunicación directa con sus jugadores y que con Contreras esa cercanía no se dio en los últimos tiempos.

"Yo tengo una gran relación con todos los jugadores. A mí me gusta que vengan al camerino a hablar, al Moyo no lo veo en el camerín", comentó Figueroa, quien también destacó que llevó al equipo a semifinales y lo salvó del descenso sin contar con el mediocampista durante semanas. "Yo no vine a hacerle homenaje a nadie, vine a salvar a Comunicaciones del descenso", remarcó con contundencia.

El técnico cerró el tema pidiendo pasar la página y reconociendo la trayectoria del histórico mediocampista. "Mi respeto para él, por el ídolo que fue en la institución, pero ya, hay que darle un carpetazo, darle vuelta a la hoja y seguir", concluyó Figueroa, quien ahora enfoca toda su atención en las semifinales del Clausura 2026 donde Comunicaciones esperará conocer a su rival tras los resultados de los partidos de este domingo entre Xelajú y Marquense y Municipal contra Guastatoya.