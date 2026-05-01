José “Moyo” Contreras anuncia su retiro del fútbol profesional y prepara un partido de despedida

José Manuel "Moyo" Contreras anunció este viernes 1 de mayo su retiro del fútbol profesional a través de sus redes sociales en un emotivo mensaje que grabó desde los alrededores del Estadio Cementos Progreso, escenario que ha sido su casa durante gran parte de su carrera.

El mediocampista guatemalteco de 40 años, nacido en Atescatempa, Jutiapa, confirmó que jugará sus últimos partidos como profesional con Comunicaciones al finalizar el Clausura 2026, cerrando así una carrera llena de títulos y momentos históricos para el fútbol guatemalteco.

En su mensaje, Moyo no ocultó la emoción que le genera dar este paso. "Hay fechas que se quedan grabadas para siempre, para mí mi debut y cada momento que tuve el honor de vestir esta camiseta", expresó, quien también dejó claro el orgullo que sintió a lo largo de toda su trayectoria. "Siempre representé con orgullo al equipo más grande de mi país", afirmó Contreras en un mensaje que rápidamente generó una ola de reacciones nostálgicas entre la afición crema y el mundo del fútbol guatemalteco.

El anuncio también incluyó un mensaje de gratitud hacia todos los que formaron parte de su camino. "Nunca olvidaré esta carrera tan apasionante y llena de gloria. Quiero agradecer al club, a los clubes internacionales y nacionales de los que formé parte, a mi familia sobre todo, quienes han sido mi motor, y por supuesto gracias a ustedes, la afición, por su cariño desde el primer día", expresó Moyo, quien también anunció que en julio organizará un partido de despedida junto a jugadores que considera familia, con más detalles por confirmar próximamente.

Moyo Contreras llegó a Comunicaciones en 2006 y desde entonces se convirtió en uno de los referentes más importantes del club albo. El mediocampista también tuvo pasos por Antigua GFC, Universidad de Concepción en Chile, Xelajú MC, CA Fénix de Uruguay y Arsenal de Argentina en cesión.

Títulos de José Manuel Conteras

Copa Concacaf 2021-22

Liga Nacional Clausura: 2022, 2015, 2014, 2013, 2011

Liga Nacional Apertura: 2024, 2015, 2014, 2013, 2011

El "Moyo" ha sumado un total de 11 títulos incluyendo una Copa Concacaf, cinco campeonatos de Clausura y cinco de Apertura, convirtiéndose en uno de los jugadores más ganadores en la historia del club albo y del fútbol guatemalteco en general.

Con 40 años y una carrera que abarcó más de dos décadas en el fútbol profesional, José Contreras se despedirá del fútbol de la misma manera en que lo vivió: con la camiseta de Comunicaciones y el cariño de una afición que lo adoptó como uno de los suyos desde el primer día. "Como siempre lo soñé, me retiro en el club que es mi casa", cerró su mensaje.

El partido de despedida está programado para julio y contará con jugadores que Moyo considera parte de su familia futbolística. Los detalles del evento serán anunciados próximamente, en lo que promete ser una noche especial para el fútbol guatemalteco y para todos los aficionados que disfrutaron de la carrera de uno de los mediocampistas más talentosos que ha dado el país.