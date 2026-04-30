Mauricio Tapia: “El resultado no refleja la superioridad que hubo” tras el partido ante Comunicaciones

Mauricio Tapia habló con franqueza tras la victoria 3-2 de Antigua GFC sobre Comunicaciones en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Pensativo.

El técnico colonial reconoció que el resultado final le genera sentimientos encontrados, pues su equipo llegó a tener una ventaja de tres goles pero no pudo sostenerla en los minutos finales. "Me da mucha lástima el resultado final. El resultado no refleja la superioridad que hubo", afirmó Tapia, dejando claro que considera que el marcador no es fiel reflejo de lo que mostró Antigua en la cancha.

El técnico destacó el gran trabajo de su equipo en el primer tiempo, donde los coloniales abrieron el marcador desde el minuto 8 con Agustín Maziero y llegaron a construir una ventaja de 3-0 antes de que Comunicaciones reaccionara. "Fuimos superiores en el primer tiempo, tuvimos incluso dos o tres posibilidades más de liquidar el partido", señaló Tapia, quien también reconoció que la pelota parada fue un factor determinante en la remontada parcial de los Cremas. "La pelota parada es un arma de Comunicaciones y hay que tenerlo en cuenta para la vuelta", advirtió el estratega colonial.

Tapia también identificó el momento clave que cambió el rumbo del partido. Tras el 3-1 de Karel Espino al minuto 67, el equipo colonial sufrió un bajón anímico que le permitió a Comunicaciones acercarse en el marcador. "El 3-1 nos jugó anímicamente en contra", reconoció el técnico, en referencia al gol que encendió la remontada de los Cremas y que terminó complicando lo que parecía una clasificación tranquila para los aguacateros.

La serie está abierta

Pese al resultado, Tapia llegó a la vuelta con optimismo. "La serie está abierta y para mí el resultado no refleja la superioridad que hubo", insistió el técnico, quien sabe que Antigua tiene opciones reales de clasificar en el Estadio Cementos Progreso el próximo sábado 2 de mayo.

Un factor que juega a favor de Comunicaciones de cara a la vuelta es su mejor posición en la tabla del Clausura 2026. Los Cremas terminaron cuartos con 35 puntos, por encima de Antigua que cerró quinto con 34, por lo que el criterio de desempate en caso de igualar el global favorece a los albos. Esto significa que si la serie termina igualada en el global, Comunicaciones avanzaría automáticamente a las semifinales por haber terminado mejor posicionado en la fase regular.

Con este escenario, Comunicaciones llegará al Estadio Cementos Progreso con la obligación de ganar para avanzar sin depender de otros factores, mientras que Antigua buscará repetir la solidez del primer tiempo del Pensativo para cerrar la eliminatoria ante su rival de ciudad en lo que promete ser uno de los partidos más intensos de la liguilla del Clausura 2026.