Cobán Imperial toma ventaja ante Deportivo Mixco y se acerca a semifinales del Clausura 2026

En el arranque de los cuartos de final del torneo Clausura 2026, Cobán Imperial se impuso 2-0 al Deportivo Mixco en el estadio José Ángel Rossi, como local, y dio un paso importante en busca de las semis del certamen nacional.

El equipo cobanero fue superior durante gran parte del encuentro y consiguió una ventaja clave para el duelo de vuelta, que se disputará el próximo sábado, cuando se conocerá al primer semifinalista del certamen.

El encuentro comenzó con el cuadro local en busca de imponer condiciones, lo cual logró. El primer gol llegó al minuto 10 por medio de Ángel Cabrera, quien, tras una transición rápida, sacó un disparo con la pierna izquierda dentro del área, que se fue al ángulo defendido por Kevin Moscoso, sin opción de evitar la anotación.

Luego al minuto 12, el equipo visitante generó una jugada clara, pero el goleador del torneo, Nicolás Martínez, no logró conectar el balón, tras una intervención del defensa cobanero Marcos Acosta.

El partido mantuvo un ritmo alto: Cobán buscaba ampliar la ventaja, mientras Mixco intentaba empatar. Con el paso de los minutos, el conjunto cobanero dominó el balón y generó más llegadas, mientras Mixco mostró debilidades en defensa.

Al minuto 35, en una acción a balón parado, el capitán Janderson Pereira marcó con un potente disparo al palo izquierdo de Moscoso, quien no reaccionó. La anotación representó el gol 127 de Pereira en la Liga Nacional.

Al minuto 39, el técnico Fabrizio Benítez efectuó dos cambios: ingresaron Kener Lemus y Fernando Arce, en sustitución de Esnaydi Zúñiga y Óscar González, en busca de mejorar el rendimiento del equipo. Sin embargo, Cobán continuó en busca de ampliar la ventaja, aunque el marcador no se movió antes del descanso.

En la segunda mitad, Mixco mostró otra actitud y buscó el arco defendido por Tomás Casas. Generó su primera llegada al minuto 46, con un desborde de Kennedy Rocha, que fue controlado por el guardameta cobanero.

Presentado por Molten Guatemala



⏱️ Final del partido

🤴 Cobán 2-0 Mixco 🐷

⚽ Ángel Cabrera 11' - Janderson Pereira 36'

📌 Cuartos de Final | Ida

📌 Categoría Mayor – Clausura 2026 pic.twitter.com/YUlYBUBV8k — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 29, 2026

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Martín García recuperaron el control del juego y, al minuto 53, Ángel Cabrera consiguió un penalti tras superar a la defensa rival. Marcos Acosta ejecutó el cobro, pero su disparo fue detenido por Kevin Moscoso, quien se lanzó hacia su palo izquierdo.

Tras el penal fallado, Cobán perdió intensidad y Mixco buscó el descuento. Al minuto 72, el conjunto local se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Carlos Joaquín Flores, luego de una falta sobre un jugador rival. Con la inferioridad numérica, Cobán retrasó líneas y resistió los intentos del equipo visitante, que no logró descontar.

El encuentro finalizó con un triunfo importante para Cobán Imperial, que buscará asegurar su clasificación a las semifinales en el partido de vuelta.