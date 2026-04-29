Liga Nacional: arranca la fase final del Clausura y se estrena el premio Jugador del Partido

Este miércoles 29 de abril comienza la fase final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, con el inicio de los cuartos de final, donde ocho equipos siguen en la pelea por el título del futbol guatemalteco.

El actual bicampeón, Antigua GFC, continúa en carrera en defensa de su corona y será uno de los principales protagonistas de esta ronda, en la que cada detalle puede marcar la diferencia rumbo al campeonato.

La actividad arranca este miércoles con el duelo entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco, que se enfrentarán en el estadio José Ángel Rossi. Más tarde, Antigua GFC recibirá a Comunicaciones en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

La serie continuará el jueves 30 de abril, cuando Marquense sea local ante Xelajú MC, mientras que Guastatoya se medirá contra Municipal para cerrar los juegos de ida.

Los partidos de vuelta se disputarán el fin de semana, entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo, fechas en las que se definirán los cuatro equipos que avanzarán a semifinales.

Se estrena el premio “Jugador del Partido”

Como novedad en esta fase final, la Liga Nacional de Futbol de Guatemala implementará el reconocimiento al “Jugador del Partido”, que se entregará al futbolista más destacado en cada encuentro.

El galardón debutará desde los cuartos de final y el primer juego en el que se entregará será el Cobán Imperial vs. Deportivo Mixco.

La Liga lo anunció a través de sus redes sociales: “Liga Bantrab reconocerá y premiará al ‘Jugador del Partido’ en cada uno de los encuentros de las instancias finales del presente Torneo Clausura 2026”.

Liga Bantrab reconocerá y premiará al “Jugador Del Partido” en cada uno de los encuentros de las instancias finales del presente Torneo Clausura 2026. 🏆#ElFútbolNosUne #TuBienestarEsNuestroTrabajo pic.twitter.com/xlWAstAj5d — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 28, 2026

Este tipo de reconocimiento ya es habitual en torneos internacionales como la Liga de Campeones, ligas europeas y la Copa del Mundo, por lo que su implementación representa un avance en la valoración del rendimiento individual en el futbol nacional.