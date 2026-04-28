Nueva Santa Rosa vs. San Pedro FC: duelo por el ascenso directo a la Liga Nacional

Nueva Santa Rosa y San Pedro FC protagonizarán la llave más atractiva de las semifinales de la Primera División del Clausura 2026. Ambos equipos se enfrentaron en la final del Torneo Apertura 2025, donde Nueva Santa Rosa se coronó campeón tras vencer 4-2 en el global, cayendo 0-2 en la ida y remontando con cuatro goles en el Complejo Deportivo de Barberena.

Ese resultado les dio a los panaleros el título y a ambos equipos el 50% del boleto de ascenso a la Liga Nacional, lo que convierte su nuevo enfrentamiento en una serie con el ascenso directo como gran premio.

La dinámica del ascenso hace esta llave especialmente atractiva. Al haberse enfrentado en la final del torneo anterior, ambos tenían ya asegurado medio boleto de ascenso. Al volver a verse en las semifinales del Clausura 2026, el ganador completará su boleto y se convertirá en el primer equipo con ascenso directo a la Liga Nacional, independientemente de lo que ocurra en la otra llave entre Suchitepéquez y Chichicasteco. El perdedor, aunque quede eliminado de este torneo, conserva su medio boleto y deberá disputar un partido contra el finalista de la otra llave para pelear por el segundo ascenso.

Lo que hace este duelo aún más histórico es que ninguno de los dos equipos ha participado jamás en la Liga Nacional. Nueva Santa Rosa viene de ascender desde la Segunda División hace apenas dos torneos en el Clausura 2025, y ahora dos torneos después en la Primera División podría dar el salto a la máxima categoría en lo que sería un hito histórico para el club. San Pedro FC tampoco ha militado en la Liga Nacional, por lo que cualquiera de los dos que logre el ascenso estará escribiendo una página inédita en su historia institucional.

Partido de ida

Nueva Santa Rosa vs Deportivo San Pedro FC

Estadio: Pedro García Arredondo

Día: sábado 2 de mayo

Hora: 20.00 horas

Partido de vuelta

Deportivo San Pedro FC vs Nueva Santa Rosa

Estadio: Municipal Sampedrano

Día: domingo 10 de mayo

Hora: 13.00 horas

Semifinal con sabor a revancha

El antecedente directo entre ambos equipos le da un sabor especial a esta semifinal. En el Apertura 2025, Nueva Santa Rosa protagonizó una de las remontadas más épicas de la Primera División al remontar un 0-2 adverso del partido de ida con cuatro goles en casa, incluyendo un autogol en el tiempo extra y el tanto definitivo de Jayson Montenegro en el último minuto para el 4-2 global que les dio el título. San Pedro llegará a esta semifinal con la revancha como motivación adicional tras haber perdido el título en el momento más doloroso posible.

Para Nueva Santa Rosa, llegar nuevamente a la final significaría completar uno de los ascensos más veloces en la historia del fútbol guatemalteco. El club santarroseño ascendió desde la Segunda División al inicio del Clausura 2025 y apenas dos torneos después en la Primera División podría estar disputando la Liga Nacional, un camino que muy pocos equipos han recorrido con tanta rapidez en el fútbol chapín.

Las semifinales se disputarán en los próximos fines de semana en series de ida y vuelta, con el ganador avanzando a la gran final del Clausura 2026 y asegurando su boleto de ascenso directo a la Liga Nacional.