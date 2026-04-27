Primera División: estos son los cuatro semifinalistas y sus cruces en el Torneo Clausura 2026

La Primera División de Guatemala definió este fin de semana sus cuatro semifinalistas del Torneo Clausura 2026 tras disputarse los partidos de vuelta de los cuartos de final. Nueva Santa Rosa, Deportivo San Pedro FC, Suchitepéquez y Chichicasteco FC son los equipos que pelearán por el título y por el boleto al ascenso directo a la Liga Nacional, en una fase semifinal que promete ser la más emocionante de los últimos torneos en la segunda categoría del fútbol guatemalteco.

El cuadro se completó con resultados de alto drama. Suchitepéquez avanzó tras vencer a Chiquimulilla en penales 5-3 después de que el global quedara igualado 2-2, mientras que Chichicasteco también pasó por la vía de los doce pasos al superar a Deportivo Iztapa con un 5-3 en penales tras empatar 1-1 en el marcador global. San Pedro, por su parte, fue el más contundente al golear 4-0 a Coatepeque con doblete de Brailin de León, avanzando con autoridad a las semifinales.

El cruce más llamativo de estas semifinales es el reencuentro entre Nueva Santa Rosa y San Pedro FC, quienes ya se enfrentaron en la final del torneo pasado. Quien llegue nuevamente a la gran final tendrá garantizado el ascenso directo a la Liga Nacional, lo que convierte esta llave en la más atractiva e importante de la fase semifinal del Clausura 2026.

Los cruces de las semifinales

Nueva Santa Rosa vs. Deportivo San Pedro FC

CSD Suchitepéquez vs. Chichicasteco FC

Las semifinales se disputarán los próximos días entre semana en series de ida y vuelta, con los cuatro equipos sabiendo que el pase a la final les garantiza la oportunidad de disputar un partido por el ascenso a la Liga Nacional. Para Nueva Santa Rosa y San Pedro, el duelo tiene un sabor especial al ser una revancha de la final del torneo anterior en la que los panaderos se ganaron 4-2, mientras que Suchitepéquez y Chichicasteco llegan con la motivación de dar la sorpresa y meterse en la gran final.

El ganador de cada llave avanzará a la gran final del Clausura 2026 de la Primera División, donde se definirá al campeón del certamen y al primer equipo con boleto de ascenso directo a la Liga Nacional. Una fase final que promete emociones de principio a fin en la segunda categoría del fútbol guatemalteco.