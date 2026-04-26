Mictlán confirma su descenso en el Clausura 2026 tras empatar 1-1 ante Aurora

Mictlán no pudo evitar el descenso en la última jornada del Torneo Clausura 2026. Los Conejos empataron 1-1 ante Aurora en el Estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, un resultado que en otras circunstancias podría haber sido suficiente, pero que esta vez no alcanzó porque Guastatoya y Malacateco ganaron sus respectivos partidos y sumaron los tres puntos que los alejaron definitivamente de la zona de peligro, dejando a Mictlán en la undécima posición de la tabla acumulada con 51 puntos.

El partido arrancó con Mictlán tomando la iniciativa desde el pitazo inicial, consciente de la urgencia del resultado. Sin embargo, al minuto 11 Aurora abrió el marcador con un gol de Eddie Ibargüen tras un centro de Klisman García que sorprendió a la defensa visitante.

Los Conejos respondieron con intensidad, llegando al palo con un remate de William Fajardo al minuto 27 y con varias aproximaciones que Liborio Sánchez resolvió con autoridad bajo los tres palos aurinegros.

En el complemento, Mictlán salió con todo y al minuto 71 encontró el empate a través de Pablo Meza con un tiro libre que se le escapó de las manos al portero de Aurora para el 1-1. La alegría duró poco ya que en ese momento los resultados de Guastatoya y Malacateco ya sellaban la suerte de los Conejos. Pese a jugar con diez hombres tras la expulsión de Renny Folleco al minuto 64, Mictlán siguió buscando el segundo gol que nunca llegó.

Un ascenso que duró solo una temporada

El descenso de Mictlán tiene un sabor especialmente amargo porque los Conejos habían ascendido desde la Primera División al inicio de esta misma temporada. Su paso por la Liga Nacional se limitó al Apertura 2025 y al Clausura 2026, en lo que fue una experiencia breve pero intensa en la máxima categoría del fútbol guatemalteco. El equipo regresa a la categoría inferior apenas un año después de haber logrado el ascenso.

Mictlán acompaña así a Achuapa como los dos equipos que perderán la categoría al cierre del Clausura 2026. Los Cebolleros habían confirmado su descenso de manera anticipada varias jornadas antes, mientras que los Conejos mantuvieron la esperanza hasta el último minuto de la última jornada antes de que los resultados de sus rivales directos sellaran su destino en la tabla acumulada.

Con 51 puntos en la tabla acumulada, Mictlán cierra una temporada que comenzó con la ilusión del recién ascendido y termina con el dolor del descenso inmediato. Guastatoya y Malacateco, que también llegaron a la última jornada con 50 puntos cada uno, supieron aprovechar sus partidos para alejarse de la zona de peligro y confirmar su permanencia en la Liga Nacional para la próxima temporada