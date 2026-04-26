Jornada 22 del Clausura 2026: título, descenso y clasificación se definen este domingo en un cierre decisivo

El Torneo Clausura 2026 llega a su cierre este domingo 26 de abril con una jornada final que promete ser histórica. Los seis partidos se disputarán de forma simultánea a las 3:00 PM, garantizando que ningún equipo tenga ventaja informativa sobre los demás en el momento decisivo.

Título, descenso y clasificación a los cuartos de final se definen en una misma tarde, en lo que es una de las jornadas finales más apretadas y emocionantes que ha vivido la Liga Nacional en los últimos años.

En la tabla del Clausura, cuatro equipos llegan con opciones reales de coronarse campeones de la tabla del clausura 2026. Xelajú MC y Mixco lideran igualados con 36 puntos, mientras que Municipal y Comunicaciones los siguen con 35 unidades cada uno. Solo un punto separa al líder del cuarto lugar, lo que significa que cualquiera de los cuatro puede terminar la jornada con el trofeo en sus manos dependiendo de la combinación de resultados.

En la parte baja, el segundo descenso tampoco está definido, con Marquense, Guastatoya, Malacateco y Mictlán peleando por no acompañar a Achuapa en la caída a la Primera División. Y para cerrar el drama, hay un boleto a los cuartos de final en disputa entre Guastatoya con 28 puntos y Mictlán con 26.

La pelea por el título

Xelajú y Mixco lideran con 36 puntos, seguidos por Municipal y Comunicaciones, con 35. Xelajú necesita ganar o que Mixco no sume; Mixco será campeón si vence a Municipal. Los rojos deben ganar y esperar tropiezos, mientras que los cremas dependen de una combinación similar. Cuatro equipos, una corona.

El segundo descenso

Marquense suma 53 puntos y le basta un empate para salvarse. Guastatoya, Malacateco y Mictlán tienen 50, pero estos últimos están más comprometidos por diferencia de goles. Mictlán debe ganar y esperar resultados, mientras Guastatoya y Malacateco dependen de sí mismos. El duelo entre Guastatoya y Marquense definirá la permanencia.

El último boleto y los individuales

El último cupo a cuartos se disputa entre Guastatoya (28 puntos) y Mictlán (26), con ventaja para los locales. En lo individual, Nicolás Martínez lidera el goleo con 15 tantos, con William Fajardo como único aspirante a alcanzarlo. También se definirá al portero menos vencido.

Los partidos de la jornada 22

Todos a las 3:00 PM del domingo 26 de abril: