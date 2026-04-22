Descenso en juego: así llegan Marquense, Guastatoya, Malacateco y Mictlán a la última jornada del Clausura 2026

La Liga Nacional llega a su última jornada con el segundo descenso sin definirse entre cuatro equipos que afrontan la fecha final con máxima presión. Achuapa ya está confirmada como el primer equipo en bajar a la Primera División, pero el segundo lugar aún está en disputa entre Guastatoya, Malacateco, Mictlán y Marquense, todos con posibilidades de caer, según la combinación de resultados del domingo.

La jornada 22 se jugará este domingo 26 de abril a las 15 horas, con todos los partidos de forma simultánea, lo que garantiza que ningún equipo tendrá ventaja informativa sobre los demás al disputar sus respectivos compromisos. Esta decisión añade aún más emoción a una última fecha que podría deparar sorpresas en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del futbol guatemalteco.

Los cuatro equipos involucrados llegan con poca diferencia entre sí en la tabla acumulada pero con el mismo objetivo: sumar los puntos necesarios para evitar el descenso. Marquense es quien tiene la posición más favorable con 53 puntos, mientras que Guastatoya, Malacateco y Mictlán llegan igualados con 50 unidades cada uno, siendo los Conejos quienes ocupan el último lugar de descenso por peor diferencia de goles con -13 frente a los -12 de Malacateco y los -10 de Guastatoya.

Marquense — 53 puntos

Los Leones de Omar Arellano dejaron escapar una oportunidad decisiva al perder 3-1 ante Municipal como locales en la jornada anterior. Pese a ello el panorama aún los favorece ya que con 53 puntos en la tabla acumulada necesitan al menos un empate para asegurar su permanencia. El reto será complicado ya que deberán buscar ese resultado de visita ante Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos, donde como visitante han tenido un rendimiento irregular con apenas dos victorias en diez partidos.

Su partido: Guastatoya vs. Marquense — domingo 26 de abril, 3:00 PM.

Guastatoya — 50 puntos

Los Pecho Amarillo llegan igualados con Malacateco y Mictlán en la tabla acumulada con 50 puntos, pero con la mejor diferencia de goles de los tres. El equipo de Pablo Centrone recibe a Marquense en casa, lo que representa una ventaja importante para buscar la victoria que les garantizaría la permanencia sin depender de otros resultados. Si empatan, necesitarán que Malacateco y Mictlán no ganen en sus respectivos compromisos para salvarse.

Su partido: Guastatoya vs. Marquense — domingo 26 de abril, 3:00 PM.

Malacateco — 50 puntos

Los Toros viven una situación inesperada para un equipo que ha sido protagonista en fases finales de torneos recientes y que busca evitar cortar 26 años de permanencia en la Liga Nacional. Con 50 puntos y diferencia de goles de -12, necesitan ganar en casa ante Comunicaciones para asegurar su continuidad. Un empate podría bastar siempre que Guastatoya y Mictlán no ganen sus respectivos partidos. Si pierden, dependerán de una derrota de Mictlán y de la diferencia de goles para salvarse en los noventa minutos más importantes de su temporada.

Su partido: Malacateco vs. Comunicaciones — domingo 26 de abril, 3:00 PM.

Mictlán — 50 puntos

Los Conejos llegan a la última jornada en la situación más comprometida de los cuatro equipos involucrados. Mictlán ocupa el último lugar de descenso con 50 puntos e igual cantidad que Guastatoya y Malacateco, pero con la peor diferencia de goles de los tres con -13. Los Conejos necesitan ganar su visita a Aurora, pero ese resultado no les garantiza la salvación ya que también deberán esperar que Malacateco o Guastatoya no ganen en sus respectivos compromisos. En caso de triunfo y derrota de Marquense alcanzarían 53 puntos, aunque si Malacateco también gana la permanencia podría decidirse por diferencia de goles.