Comunicaciones vence a Guastatoya, asegura la permanencia y clasifica a la liguilla

Comunicaciones dio un paso decisivo en su lucha por la permanencia al vencer 1-0 a Guastatoya en el estadio Cementos Progreso, por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026.

Con este triunfo, los cremas salieron matemáticamente de la zona de descenso y aseguraron la categoría, además de clasificar a la liguilla, manteniendo vivas sus aspiraciones de pelear por el título 33 en la historia del club.

El conjunto dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa no mostró su mejor versión futbolística, pero cumplió con el objetivo principal: ganar. Con este resultado, los cremas alcanzaron 55 puntos en la tabla acumulada, suficientes para garantizar la categoría, mientras que en el presente certamen suman 35 unidades, lo que los ubica entre los clasificados a la fase final.

Desde el inicio del encuentro, Comunicaciones intentó tomar la iniciativa en busca del arco rival, aunque mostró nerviosismo y desorden durante los primeros 20 minutos. La primera llegada clara fue por medio del defensor Ernesto Monreal, cuyo remate fue desviado por el guardameta visitante al tiro de esquina.

Guastatoya, por su parte, apostó al contragolpe y estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 23, cuando Renato Sequen sacó un potente disparo que obligó a una intervención del portero crema Fredy Pérez, quien evitó el gol.

El conjunto pecho amarillo comenzó a adelantar líneas y a asentarse mejor en el terreno de juego. Sin embargo, al minuto 31, Comunicaciones tuvo la opción más clara del primer tiempo: el panameño Janpol Morales quedó solo frente al arco defendido por Rubén Escobar, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego y el remate se fue desviado.

La primera mitad concluyó sin goles, con un partido trabado y con escasas oportunidades claras, reflejo de la tensión de ambos equipos en la lucha por evitar el descenso.

Omar Duarte define el partido a balón parado

Para el complemento, Comunicaciones salió con mayor determinación. Al minuto 47, Omar Duarte protagonizó una jugada ofensiva que terminó con un remate bien colocado, pero nuevamente el arquero de Guastatoya envió el balón al tiro de esquina.

El dominio crema continuó, aunque sin claridad en el último tercio del campo. La paridad se rompió al minuto 58, a balón parado. En un tiro de esquina ejecutado por Dairon Reyes, José Pinto ganó de cabeza y el portero visitante atajó en primera instancia; sin embargo, en el rebote apareció el colombiano Omar Duarte, quien empujó el balón al fondo de la red para marcar su séptimo gol del torneo.

Tras el gol, Comunicaciones optó por replegarse y manejar el resultado, mientras Guastatoya adelantó líneas en busca del empate. El partido cambió al minuto 74, cuando el mediocampista Yordi Aguilar fue expulsado con tarjeta roja directa tras agredir a Steven Robles, apenas cinco minutos después de haber ingresado. Con un hombre de más, los cremas intentaron ampliar la ventaja, pero el marcador ya no se movió.

Lo que viene

En la última jornada del Clausura 2026, Comunicaciones visitará a Malacateco, mientras que Guastatoya disputará un duelo clave por el descenso ante Marquense, en condición de local, en un enfrentamiento directo que definirá el futuro de ambos clubes.

Para Comunicaciones, la permanencia ya es una realidad y ahora el enfoque está en la liguilla, donde buscará cerrar una temporada complicada con el título 33.