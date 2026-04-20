Primera División: definidas las llaves de los cuartos de final del torneo Clausura 2026

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Primera División: definidas las llaves de los cuartos de final del torneo Clausura 2026

Suchitepéquez, Chichicasteco, Coatepeque y Nueva Santa Rosa avanzaron desde la fase de acceso para completar el cuadro de ocho equipos que pelearán por el título.

Alejandra Soto

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Suchitepéquez remontó una desventaja de 2-3 en la ida para forzar los penales donde se impuso 3-1 a Santa Lucía y consiguió el pase a la siguiente ronda. (Foto Prensa Liga de Primera División).

La Liga Primera División de Guatemala completó la fase de acceso a cuartos de final con cuatro series que dejaron emociones, remontadas y penales. Los equipos clasificados avanzarán para unirse a los cuatro que ya tenían su boleto directo, completando así el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El resultado más llamativo fue el de Suchitepéquez, que remontó una desventaja de 2-3 en la ida para forzar los penales, donde se impuso 3-1 a Santa Lucía con un global de 4-4 en el tiempo reglamentario.

Chichicasteco avanzó con un global de 2-1 ante AFF Guatemala, Coatepeque superó 3-2 en el global a San Benito y Nueva Santa Rosa remontó para clasificar ante Huehuetencos con un global de 3-1.

La ronda también dejó una nota negativa. Coatepeque emitió un comunicado oficial lamentando agresiones de aficionados de San Benito hacia periodistas, directivos y miembros del cuerpo técnico del club panelero, incidentes que empañaron el cierre de una eliminatoria que tuvo gran nivel deportivo en ambos partidos.

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Las llaves de los cuartos de final

  • Coatepeque FC vs. Dep. San Pedro
  • CSD Suchitepéquez vs. CSD Chiquimulilla
  • Nueva Santa Rosa vs. Dep. Gomerano
  • Dep. Iztapa vs. Chichicasteco FC

Una fase final que promete emociones

Los cuatro equipos que clasificaron directamente como primeros y segundos de cada grupo llegan con la ventaja de haber descansado más, mientras que los cuatro clasificados desde la fase de acceso llegan con la confianza de haber superado una eliminatoria exigente.

Las fechas y horarios de los cuartos de final serán definidos en los próximos días por el Comité Ejecutivo de la Liga Primera División, en lo que promete ser una de las fases finales más competitivas de los últimos años en la segunda categoría del fútbol guatemalteco.

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Alejandra Soto

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