Primera División: resultados de los partidos de ida de los accesos a cuartos de final

Tras finalizar la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026 con los seis equipos de cada grupo definidos, la Liga Primera División de Guatemala inició este miércoles y jueves la fase de acceso a cuartos de final con los partidos de ida de las cuatro series. Los equipos clasificados del tercero al sexto lugar de cada grupo se enfrentan en series de ida y vuelta cruzadas entre grupos, con los cuatro ganadores completando el cuadro de cuartos de final junto a los equipos que clasificaron directamente.

La jornada de ida dejó resultados favorables para Santa Lucía, Nueva Santa Rosa, Coatepeque quienes se llevan ventaja de cara a los partidos de vuelta que se disputarán este fin de semana. Las series siguen completamente abiertas y cualquier resultado podría cambiar el panorama en los noventa minutos de vuelta.

Los partidos de vuelta se disputarán el domingo 19 de abril, donde los equipos visitantes en la ida tendrán la oportunidad de revertir los resultados o ampliar su ventaja para asegurar su boleto a los cuartos de final del certamen.

Resultados de los partidos de ida

FC Santa Lucía 3-2 CSD Suchitepéquez — Estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa

Huehuetecos FC 0-2 Nueva Santa Rosa — Estadio Los Cuchumatanes

Coatepeque FC 3-0 San Benito FC — Estadio Israel Barrios

AFF Guatemala 1-1 Chichicasteco FC — Estadio Julio A. Cobar

Los partidos de vuelta se disputarán este fin de semana, donde los equipos que llegan con desventaja deberán remontar si quieren seguir con vida en el torneo. La única serie que quedó igualada fue la de AFF Guatemala y Chichicasteco, que se presenta como la más abierta e impredecible de las cuatro eliminatorias.

Los cuatro ganadores de esta fase de acceso se unirán a Dep. San Pedro FC, Dep. Gomerano, CSD Chiquimulilla e Iztapa, equipos que clasificaron directamente a los cuartos de final, completando así el cuadro de ocho equipos que pelearán por el título del Clausura 2026 de la Liga Primera División de Guatemala.