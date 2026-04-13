Primera División: definidas fechas y horarios de los accesos a cuartos de final del Clausura 2026

La Liga Primera División de Guatemala llevó acabo este lunes 13 el congresillo técnico entre el Comité Ejecutivo y los integrantes de los equipos participantes en la fase de acceso a cuartos de final. En el encuentro quedaron definidas las fechas, horarios y estadios para los ocho partidos de ida y vuelta que determinarán los últimos cuatro clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Entre los acuerdos más destacados del congresillo, los equipos solicitaron árbitros de Liga Nacional para la fase de acceso, decisión que refleja la importancia que los clubes le dan a esta ronda eliminatoria. Además, se acordó que todos los estadios recibirán afición visitante, garantizando el ambiente festivo que caracteriza al fútbol guatemalteco en sus fases más importantes.

En cuanto a los instrumentos musicales, se acordó que no se permitirá su ingreso en los estadios Israel Barrios y Alejandro Ochaeta Requena, mientras que en los demás escenarios no habrá restricciones al respecto. Con todo definido, las cuatro series arrancan esta misma semana con los partidos de ida entre miércoles y jueves.

La programación completa

Serie 1: Coatepeque FC vs. San Benito FC

Ida: miércoles 15 de abril, 1:00 PM — Estadio Israel Barrios

Vuelta: sábado 18 de abril, 7:00 PM — Estadio Alejandro Ochaeta

Serie 2: AFF Guatemala vs. Chichicasteco FC

Ida: jueves 16 de abril, 8:00 PM — Estadio Julio A. Cobar

Vuelta: domingo 19 de abril, 2:00 PM — Estadio Tzocoma

Serie 3: Santa Lucía vs. CSD Suchitepéquez

Ida: jueves 16 de abril, 4:00 PM — Estadio Municipal de Santa Lucía

Vuelta: domingo 19 de abril, 7:00 PM — Estadio Carlos Salazar Hijo

Serie 4: Huehuetencos FC vs. Nueva Santa Rosa

Ida: miércoles 15 de abril, 8:00 PM — Estadio Los Cuchumatanes

Vuelta: domingo 19 de abril, 11:00 AM — Estadio Pedro García Arredondo

Una fase que promete emociones

Los cuatro ganadores de estas series se unirán a Dep. San Pedro FC, Dep. Gomerano, CSD Chiquimulilla e Iztapa, que clasificaron directamente a los cuartos de final como los dos primeros de cada grupo, completando así el cuadro de ocho equipos que pelearán por el título del Clausura 2026.

La definición de la programación con varios días de anticipación le da tiempo a los equipos para preparar sus propuestas tácticas y logísticas, mientras que la afición ya tiene marcadas en el calendario las fechas clave de una fase eliminatoria que promete ser una de las más emocionantes de la temporada en la Primera División guatemalteca.