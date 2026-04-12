Primera División: definidos los clasificados y los descensos tras la última jornada del Clausura 2026

Este domingo quedó definido el panorama completo de la Liga Primera División Guatemala tras la disputa simultánea de todos los partidos de la jornada 18 a las 11:00 AM. En el Grupo A, San Pedro FC y Deportivo Gomerano sellaron su boleto directo a los cuartos de final como los dos primeros del grupo, mientras que en el Grupo B, CSD Chiquimulilla e Iztapa hicieron lo propio, clasificando directamente a la siguiente ronda sin necesidad de repechaje.

Los tres descensos de la temporada quedaron confirmados con la jornada. Chimaltenango FC, que cayó 5-1 ante Nueva Santa Rosa, desciende como último de la tabla acumulada del Grupo B. Nueva Concepción también pierde la categoría tras caer 3-1 ante Quiché FC en el duelo más importante de la jornada, resultado que no fue suficiente para salvar su lugar en la Primera División.

El tercer descenso recayó en Dep. Carchá, quien a pesar de liderar el Clausura del Grupo B y vencer 0-1 en su visita a Santa Lucía, resultó ser el peor noveno de ambos grupos en la tabla acumulada, por lo que según el artículo 24 del reglamento no podrá disputar las fases finales del torneo.

Resultados Grupo A

La jornada del Grupo A estuvo marcada por dos resultados de impacto. El Imperio de Quiché FC venció 3-1 a Nueva Concepción en el Estadio Municipal Santa Cruz en el duelo más emotivo de la fecha, con un doblete de Víctor Palacio que selló la permanencia para los imperiales. La otra goleada del grupo fue el 7-0 de Dep. Gomerano sobre Chichicasteco FC en el Estadio Pedro Coronado, resultado que catapultó a los gomeranistas al segundo lugar del grupo.

Resultados:

Suchitepéquez 4-0 Juventud Copalera — Estadio Carlos Salazar Hijo

Huehuetecos FC 1-3 Coatepeque FC — Estadio Los Cuchumatanes

San Pedro FC 3-0 Aguacatán FC — Estadio Municipal de San Pedro

Dep. Gomerano 7-0 Chichicasteco FC — Estadio Pedro Coronado

Quiché FC 3-1 Nueva Concepción — Estadio Municipal Santa Cruz

Resultados Grupo B

El Grupo B también dejó resultados definitorios. Nueva Santa Rosa goleó 5-1 a los Cisnes Blancos de Chimaltenango FC, sellando el descenso de los chimaltecos de forma contundente. Iztapa venció 3-2 en un partidazo para asegurar su clasificación directa a cuartos, mientras que AFF Guatemala sorprendió 3-2 a San Benito en el Estadio Julio A. Cobar.

Resultados:

CSD Sacachispas 1-0 CSD Ipala — Estadio Las Victorias

Chiquimulilla 3-2 Dep. Iztapa — Estadio Los Conacastes

FC Santa Lucía 1-0 Dep. Carchá — Estadio Municipal Santa Lucía

AFF Guatemala 3-2 San Benito FC — Estadio Julio A. Cobar

Nueva Santa Rosa 5-1 Chimaltenango FC — Estadio Pedro G. Arredondo

AFF Guatemala sorprendió 3-2 a San Benito en el Estadio Julio A. Cobar. (Foto Prensa Libre: Liga de la Primera División de Guatemala).

Las llaves de acceso a cuartos de final

Los equipos del tercero al sexto lugar de cada grupo disputarán la fase de acceso en series de ida y vuelta cruzadas entre grupos para definir los últimos cuatro boletos a los cuartos de final. Los cruces confirmados son los siguientes: AFF Guatemala vs. Chichicasteco FC, Santa Lucía vs. Suchitepéquez, Huehuetencos vs. Nueva Santa Rosa y Coatepeque vs. San Benito FC. Los cuatro ganadores de esta fase se unirán a los cuatro equipos que clasificaron directamente para completar el cuadro de cuartos de final.