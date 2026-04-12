Primera División: se define la clasificación en la última jornada del Torneo Clausura 2026

La Liga Primera División de Guatemala llega a su jornada definitiva este domingo. Se disputará la última fecha de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026, donde se conocerán los seis equipos de cada grupo que avanzarán a la fase final y se definirán los últimos descensos de la temporada. Todos los partidos se jugarán de forma simultánea a las 11:00 AM, garantizando que ningún equipo tenga ventaja sobre los demás en los momentos decisivos.

En el Grupo A, Dep. San Pedro FC y Chichicasteco tienen prácticamente asegurado su boleto directo a los cuartos de final como los dos primeros de la tabla. Los equipos del tercero al sexto lugar deberán pasar por la fase de acceso, donde se cruzarán con equipos del Grupo B para definir quiénes completan el cuadro de cuartos de final. El duelo más importante de la jornada será el de Quiché FC contra Nueva Concepción, ya que ambos equipos ocupan el noveno y décimo lugar de la tabla acumulada y se juegan el todo por el todo para evitar el descenso.

En el Grupo B, Dep. Carchá lidera el Clausura con 29 puntos, pero su situación en la tabla acumulada es la más delicada del grupo al ser actualmente el peor noveno entre ambos grupos, lo que lo pone en situación de descenso y sin posibilidad de disputar la siguiente fase independientemente de su posición en el torneo corto por lo que el septimo lugar del grupo sería el clasificado. Iztapa y San Benito, con 28 puntos cada uno, pelean por el liderato y el boleto directo a cuartos, mientras que Chimaltenango FC, último en la acumulada, tiene prácticamente sellado su descenso a Segunda División.

Los partidos de la jornada 18 - Grupo A

Quiché FC vs. Nueva Concepción — Estadio Municipal Santa Cruz

Chichicasteco FC vs. Coatepeque FC — Estadio Los Cuchumatanes

Dep. San Pedro FC vs. Aguacatán FC — Estadio Municipal de San Pedro

Dep. Gomerano vs. Chichicasteco FC — Estadio Pedro Coronado

Quiché FC vs. Nueva Concepción — Estadio Municipal Santa Cruz

Los partidos de la jornada 18 - Grupo B

CSD Sacachispas vs. CSD Ipala — Estadio Las Victorias

Nueva Santa Rosa vs. Dep. Iztapa — Estadio Los Conacastes

FC Santa Lucía vs. Dep. Carchá — Estadio Municipal Santa Lucía

AFF Guatemala vs. San Benito FC — Estadio Julio A. Cobar

Nueva Santa Rosa vs. Chimaltenango FC — Estadio Pedro G. Arredondo

Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos del tercero al sexto deberán superar la fase de acceso en series de ida y vuelta cruzadas entre grupos. A partir de cuartos de final y semifinales, el criterio de desempate en caso de igualdad global será la mejor posición en la tabla de la fase regular, sin tiempo extra ni penales en estas rondas.