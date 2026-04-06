Primera División: así está el panorama de clasificación y descenso a una jornada del cierre

La Liga Primera División de Guatemala llega a su recta final con el panorama cada vez más claro en ambos grupos. A falta de una jornada para el cierre de la fase clasificatoria, hay equipos que ya aseguraron su lugar entre los seis clasificados a los cuartos de final.

Algunos equipos aún pelean por un lugar y algunos que prácticamente tienen sellado su descenso a Segunda División, donde los últimos dos de cada grupo en la tabla acumulada perderán la categoría, mientras que el tercer descenso se definirá entre los novenos de cada grupo, siendo el peor posicionado entre ellos el que pierda la categoría.

En el Grupo B, los descensos ya están prácticamente firmados. Chimaltenango FC ocupa el décimo lugar de la tabla acumulada con apenas 26 puntos y su permanencia en Primera División es matemáticamente imposible de salvar. Dep. Carchá, noveno con 36 puntos, también se encuentra en una situación muy comprometida y es el tercer equipo en descender por diferencia de puntos.

En el Grupo A, en cambio, todo está en juego. Nueva Concepción ocupa el décimo lugar de la acumulada con 41 puntos y está en zona de descenso directo, pero tiene una última oportunidad de salvarse. El conjunto de Escuintla enfrentará precisamente a Quiché FC que está en la novena posición en la última jornada, su rival más cercano en la tabla, por lo que una victoria podría cambiar su destino y complicar aún más el panorama en la lucha por evitar la pérdida de la categoría.

Los resultados de la jornada 17

Grupo A:

Nueva Concepción 0-1 San Pedro FC

Coatepeque FC 2-1 Deportivo Gomerano

Juventud Copalera 1-0 Quiché FC

Aguacatán FC 1-0 Huehuetencos FC

Chichicasteco FC 1-0 CSD Suchitepéque

Grupo B:

San Benito FC 2-1 CSD Sacachispas

Iztapa 3-0 AFF Guatemala

Carchá 1-1 Chiquimulilla

CSD Ipala 1-1 Nueva Santa Rosa

Chimaltenango FC 3-3 FC Santa Lucía

Lo que se define en la última jornada

En el Grupo A, los seis primeros lugares del Clausura clasifican a los cuartos de final. San Pedro, Chichicasteco, Huehuetencos, Dep. Gomerano y CSD Suchitepéquez están prácticamente dentro, mientras que Aguacatán y Coatepeque pelean por el sexto boleto en la última fecha.

En el Grupo B, Dep. Carchá, Iztapa y San Benito lideran la tabla del Clausura y tienen su clasificación encaminada. CSD Chiquimulilla, Nueva Santa Rosa y FC Santa Lucía completan la zona de clasificación, aunque los puestos del 5 al 8 están muy apretados y cualquier resultado podría cambiar el panorama en la jornada final.

Vale recordar que el campeón del torneo pasado fue Nueva Santa Rosa y el subcampeón San Pedro FC por lo que ambos obtuvieron el medio boleto de ascenso y lo disputarán con los finalistas de cada grupo en esta edición.