Torneo Clausura 2026: Así marcha la tabla de posiciones tras los empates de Comunicaciones y Municipal

La jornada 18 del Torneo Clausura 2026 comenzó el sábado con el encuentro entre Aurora FC y Antigua GFC, duelo que marcó el arranque de la fecha. El triunfo fue para el conjunto colonial, que se impuso como visitante y sumó tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la tabla.

El domingo se disputaron tres encuentros más. Antes del inicio de la jornada, Municipal y Comunicaciones llegaban como líder y sublíder, respectivamente; sin embargo, los resultados modificaron la parte alta de la tabla.

Comunicaciones empató 1-1 como visitante frente a Atlético Mictlán en el estadio La Asunción. Por su parte, Municipal tampoco logró aprovechar su localía y terminó igualando 0-0 ante Cobán Imperial en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”.

La victoria de Xelajú MC por la mínima diferencia ante Malacateco fue determinante, ya que permitió al conjunto altense recuperar el liderato del torneo.

En la tabla de posiciones, Xelajú MC ocupa el primer lugar con 30 puntos. En la segunda posición aparece Municipal, dirigido por Mario Acevedo, con 29 unidades, seguido por Comunicaciones, que también suma 29 puntos. Cobán Imperial es cuarto en la tabla con 28 puntos. En la quinta posición se encuentra Antigua GFC con 27 unidades, que ha escalado puestos gracias a dos triunfos consecutivos.

La sexta casilla es ocupada de manera provisional por Deportivo Mixco, que disputará su partido este lunes frente a Marquense. El conjunto chicharronero suma 26 puntos y una victoria podría colocarlo en los primeros lugares.

En el séptimo lugar aparece Atlético Mictlán, con 25 puntos. La octava posición es para Marquense, que por el momento ocupa el último puesto de clasificación a la liguilla, con 24 unidades y un partido menos.

En la novena posición se ubica Guastatoya, con 21 puntos y un encuentro pendiente. El décimo lugar es para Aurora FC, que suma 19 unidades tras su más reciente derrota.

La penúltima casilla corresponde a Malacateco, con 16 puntos, mientras que en la última posición se encuentra Deportivo Achuapa, que continúa como sotanero con 15 unidades y un partido pendiente.