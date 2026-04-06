Las guatemaltecas Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez brillan en la Liga MX Femenil en una jornada clave

El fútbol guatemalteco tuvo una jornada para celebrar en la Liga MX Femenil. Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez protagonizaron actuaciones destacadas en la decimosexta jornada del Clausura mexicano, consolidándose como dos de las figuras chapinas más importantes del fútbol femenino en el extranjero.

Solórzano apareció en el momento más importante para Juárez FC. Con su equipo perdiendo 1-0 ante el Monterrey, líder invicto del torneo, la delantera guatemalteca se abrió camino entre tres rivales al minuto 70 para rematar y superar la estirada de la portera Paola Manrique, igualando el partido 1-1 con una anotación de calidad individual que rescató un valioso punto para las Bravos. Con este resultado, Juárez llega a 25 puntos y se mantiene en la octava posición, el último lugar que clasifica a la fase final del torneo.

Por su parte, Ana Lucía Martínez fue pieza fundamental en la contundente victoria 0-4 de Cruz Azul sobre Toluca, resultado con el que las cementeras sellaron su clasificación a la liguilla por segundo campeonato consecutivo. La guatemalteca anotó al minuto 54 y sigue consolidándose como líder de asistencias del torneo, en una temporada individual que la posiciona entre las figuras más destacadas del certamen.

Dos chapinas rumbo a la liguilla del fútbol mexicano

Cruz Azul llegó a 30 puntos y se ubica en la séptima posición de la tabla, con una última jornada ante Pumas el 25 de abril que podría mejorar su posición antes de la fase final. Ana Lucía llega a esa instancia en un gran momento de forma, siendo una pieza clave en el esquema ofensivo del conjunto celeste.

En cuanto a Juárez, la pelea por mantenerse entre los ocho clasificados sigue abierta. Las Bravas comparten los 25 puntos con Tijuana en la novena posición, aunque se ubican por encima en la tabla por diferencia de goles, lo que hace que la última jornada sea determinante para definir si Solórzano y su equipo avanzan a la liguilla.

De clasificar ambos equipos, Guatemala podría tener dos representantes en la fase decisiva de la Liga MX Femenil, un hecho inédito que reflejaría el crecimiento del talento chapino en uno de los torneos femeninos más competitivos de América.