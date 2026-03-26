Aisha Solórzano en el XI ideal de la Liga MX Femenil tras anotar doblete con FC Juárez

Aisha Solórzano sigue en estado de gracia en la Liga MX Femenil. La delantera guatemalteca protagonizó otra actuación destacada en la jornada 13 al anotar un doblete en la victoria 2-0 de FC Juárez sobre Santos Laguna, resultado que le dio al equipo los tres puntos en condición de local y que consolidó a la chapina como una de las figuras de la jornada.

La seleccionada guatemalteca salió como titular y no tardó en aparecer. Al minuto 18 recibió un balón por el sector izquierdo del área, dejó a una rival en el camino y remató con potencia pegado al poste para abrir el marcador. Once minutos después, al 29, completó el doblete al anticiparse en el primer poste para conectar de cabeza un centro desde la derecha y sentenciar el partido.

Por su destacada actuación, Solórzano fue incluida en el XI Ideal de la jornada 13, distinción que comparte con su compañera Karime Abud como representantes de FC Juárez. No es la primera vez en las últimas semanas: por segundo partido consecutivo la delantera chapina se ganó el reconocimiento individual de la fecha.

Una temporada en ascenso

Los números de Aisha Solórzano en este Clausura 2026 respaldan su buen momento. La delantera acumula cinco goles en el torneo, con anotaciones ante Tijuana, Cruz Azul, Puebla y ahora el doblete ante Santos Laguna, habiendo participado en once de los trece partidos disputados hasta el momento.

Con el triunfo, FC Juárez llegó a 21 puntos y se instaló en la novena posición del torneo, con seis victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo se mantiene fuera de la zona de clasificación por diferencia de goles con Tijuana, por lo que cada punto se vuelve vital en la recta final del campeonato.

El próximo compromiso de las Bravas será el domingo 29 de marzo en condición de visitante por la jornada 14 del Clausura 2026. Una nueva oportunidad para que Solórzano siga sumando y consolidando su nombre entre las figuras del fútbol femenino en México.