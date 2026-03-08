Día Internacional de la Mujer: Cinco atletas guatemaltecas que están cambiando el deporte

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, una fecha que reconoce el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el deporte. En Guatemala, varias atletas han marcado un antes y un después en la historia deportiva del país con logros que trascienden fronteras y disciplinas.

Desde el tiro deportivo hasta el futbol, el taekwondo, el tenis de mesa y la natación, las deportistas guatemaltecas han demostrado en los últimos años que el talento nacional tiene representación femenina en los escenarios más importantes del mundo. Sus trayectorias combinan sacrificio, constancia y resultados que han colocado la bandera de Guatemala en competencias internacionales de primer nivel.

En esta fecha, cinco nombres destacan como referentes del deporte femenino guatemalteco y como ejemplo para las niñas y jóvenes que sueñan con hacer del deporte su camino.

Adriana Ruano – Tiro deportivo

Adriana Ruano escribió la página más importante de la historia deportiva de Guatemala al convertirse en la primera campeona olímpica del país en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde además batió el récord olímpico en la prueba de foso femenino. Un logro que ningún atleta guatemalteco, hombre o mujer, había conseguido antes. Y lejos de quedarse en ese momento histórico, Ruano demostró que París fue solo el inicio: en abril de 2025 subió nuevamente al podio internacional al ganar la medalla de bronce en la Copa del Mundo de la ISSF en Lima, Perú, su primera presea individual en ese tipo de competencias. Su trayectoria no solo redefine los límites del deporte guatemalteco, sino que coloca al tiro deportivo femenino nacional en un lugar que nunca antes había ocupado.

La atleta guatemalteca, Adriana Ruano, posa junto a la llama de los Juegos Centroamericanos este lunes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La edición número 12 de los Juegos Centroamericanos fue inaugurada con la participación de cientos de deportistas de los siete países que componen el istmo y que competirán en 41 deportes hasta el 30 de octubre. (EFE/ Mariano Macz)

Alejandra Higueros – Taekwondo

Alejandra Higueros se ha consolidado a sus 24 años como una de las principales exponentes del taekwondo guatemalteco a nivel mundial. La atleta ocupa el tercer lugar del ranking mundial de la World Taekwondo 2026 en la modalidad de poomsae freestyle femenino, una posición que la ubica entre las mejores del planeta en su especialidad. Su carrera inició a los 16 años y desde entonces ha acumulado medallas en múltiples eventos del ciclo olímpico internacional.

La abanderada guatemalteca para los Juegos Centroamericanos 2025, Alejandra Higueros, durante una entrevista con EFE en la Federación de Taekwondo de Guatemala, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Higueros mantiene el legado de las mujeres en el taekwondo pese a que "hay quienes dicen que es un deporte de hombres".( EFE/ Fernando Ruiz)

Ana Lucía Martínez – Fútbol

Ana Lucía Martínez es la futbolista guatemalteca es una de las futbolista más destacadas de la historia en Centroamérica. Fue la primera en jugar profesionalmente en Europa, con experiencias en ligas de España e Italia, y también se consagró bicampeona en México con Rayadas de Monterrey. Actualmente milita en Cruz Azul Femenil de la Liga MX y es una de las líderes de la Selección Mayor Femenina en su proceso de clasificación al Mundial de Brasil 2027. Debutó con la selección nacional mayor a los 19 años y desde entonces no ha dejado de ser referente del fútbol femenino chapín.

La delantera guatemalteca se convirtió en una referente en el equipo del Cruz Azul. (Foto Prensa Libre: Cruz Azul).

Lucía Cordero – Tenis de mesa

Lucía Cordero descubrió el tenis de mesa a los 7 años y convirtió ese primer contacto en una carrera deportiva de alto nivel. A sus 24 años, radicada en Portugal, ha conseguido títulos panamericanos en dobles y se coronó campeona centroamericana en las cuatro modalidades en 2025. Su decisión de mudarse a Europa en 2023 para competir en circuitos de mayor nivel fue determinante para su crecimiento, en un deporte con poca tradición en Guatemala y Centroamérica.

Yanci Vanegas – Natación

Yanci Vanegas lleva dos ciclos olímpicos a cuestas con apenas 23 años y es uno de los referentes más sólidos de la natación guatemalteca. Su primer gran logro fue una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, cuando tenía 14 años, y desde entonces no ha dejado de competir en Juegos Centroamericanos, Bolivarianos, Panamericanos y Mundiales. Fuera de la piscina, en 2025 se graduó de Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales.