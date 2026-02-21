Video: Ana Lucía Martínez anota en la goleada del Cruz Azul ante Atlas en la Liga MX Femenil

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez marcó el primer tanto en la feria de goles entre Cruz Azul y Atlas. Las azules se impusieron 6-4 en un partido vibrante de la Liga MX Femenil.

Alejandra Soto

La delantera guatemalteca, Ana Lucía Martínez marcó el primer gol en el partido entre Cruz Azul y Atlas. (Foto Prensa Libre: Cruz Azul Femenil).

Ana Lucía Martínez volvió a demostrar su importancia en el Cruz Azul de la Liga MX Femenil. La delantera guatemalteca abrió el marcador en la victoria 6-4 de las celestes ante Atlas en un partido lleno de emociones y goles.

El tanto de la chapina fue el primero de una verdadera fiesta ofensiva en la que Cruz Azul se impuso como visitante. Ana Lucía marcó temprano para poner adelante a la máquina en un encuentro que terminaría con 10 goles entre ambos equipos.

La guatemalteca fue titular en el encuentro y su gol fue fundamental para encaminar la victoria de Cruz Azul. El equipo celeste no bajó el ritmo ofensivo durante todo el partido y terminó goleando 6-4 a Atlas en un marcador de baloncesto que dejó satisfechos a los aficionados.

Pieza importante para 'la máquina'

Ana Lucía Martínez continúa consolidándose como pieza clave en el esquema del Cruz Azul. La delantera chapina ya había sido importante durante el torneo pasado y ahora demuestra que mantiene su nivel y su capacidad goleadora en el actual certamen.

El gol ante Atlas representa la continuidad de Ana Lucía como referente ofensiva de las azules. La guatemalteca aprovechó la oportunidad de ser titular para anotar y ayudar a su equipo a conseguir tres puntos vitales en la Liga MX Femenil.

Con esta victoria en el Estadio Jalisco, la máquina del Cruz Azul llegó a 15 puntos en la jornada 10 del Clausura Femenil. Las celestes acumulan cuatro triunfos y tres empates en lo que va del torneo, consolidándose en la parte alta de la tabla.

Atlas por su parte sufrió su séptima derrota del certamen y se queda con apenas 5 puntos en una campaña complicada. En la próxima jornada 11, Cruz Azul recibirá a Necaxa buscando seguir sumando, mientras que Atlas visitará al Querétaro intentando salir de la mala racha.

