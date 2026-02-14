Video: Andrea Álvarez marca un golazo y lidera victoria del Sevilla en España

Andrea Álvarez volvió a brillar con la camiseta del Sevilla Femenino en España. La futbolista guatemalteca marcó un golazo desde el mediocampo en la goleada 4-0 ante el Deportivo La Coruña por la Liga F, dejando una vez más su huella en el fútbol español.

La "Joya" guatemalteca ingresó al minuto 76 como sustituta y al minuto 89 puso la cereza del pastel con un tanto espectacular desde la mitad de la cancha. Con un poco de fortuna, el disparo de Andrea Álvarez desde el mediocampo sorprendió a la portera del Deportivo y selló el 0-4 definitivo en una tarde perfecta para el conjunto sevillista.

El gol representa la cuarta anotación de Andrea Álvarez en la Liga F española esta temporada. La delantera guatemalteca continúa consolidándose como pieza importante en el Sevilla Femenino, aportando tanto en goles como en el buen momento del equipo andaluz.

Con esta victoria, el Sevilla suma 33 puntos y se ubica en el quinto lugar de la Liga F de España. El conjunto sevillista se acerca cada vez más a los puestos que otorgan clasificación a competencias europeas, y Andrea Álvarez es una de las figuras clave en este ascenso en la tabla.

El gol desde el mediocampo se viraliza rápidamente en redes sociales, donde aficionados guatemaltecos celebran la anotación de su compatriota. La jugada demuestra la confianza que tiene Andrea Álvarez en su momento actual, atreviéndose a disparar desde larga distancia cuando vio a la portera adelantada y logrando un tanto que quedará en el recuerdo.

La legionaria guatemalteca sigue dejando en alto el nombre de Guatemala en el fútbol europeo. Andrea Abigail Álvarez Donis representa a la Selección Nacional Femenina de Guatemala y su destacada actuación en España inspira a las nuevas generaciones de futbolistas chapinas que sueñan con brillar en el extranjero y demostrar que el talento guatemalteco puede competir en las mejores ligas del mundo.