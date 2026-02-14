EN VIVO | Mixco vs. Comunicaciones por la jornada 6 del Clausura 2026

Mixco recibirá este domingo a Comunicaciones en partido correspondiente a la jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Los chicharroneros dirigidos por Fabricio Benítez buscarán aprovechar su localía para seguir sumando puntos que los alejen de la zona baja de la tabla acumulada.

Los locales vienen motivados tras conseguir una importante victoria 2-1 como visitantes ante Antigua GFC en la fecha anterior. Mixco suma 7 puntos en el torneo y ocupa una posición de media tabla, pero necesita seguir sumando para mejorar su situación en la clasificación general que determina los descensos.

Por su parte, Comunicaciones llega envalentonado después de remontar 2-1 a Marquense con goles de sus refuerzos Janpol Morales y Omar Duarte. Los cremas dirigidos por Marco Antonio Figueroa tienen 9 puntos y lograron ascender en la tabla acumulada, saliendo de la última posición que ocupaban. Los albos buscan consolidar su mejoría y alejarse definitivamente de la zona de peligro.

Sigue el minuto a minuto aquí: