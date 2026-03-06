Guatemala goleó 13-0 a Islas Caimán y lidera el grupo C del clasificatorio femenino de Concacaf

La Selección Nacional Femenina de Guatemala firmó una noche inolvidable en el Caribe al imponerse este viernes 6 de marzo del 2026 13-0 a Islas Caimán en la tercera jornada del clasificatorio rumbo al Premundial de Concacaf. El resultado confirma el buen momento de la Bicolor en su camino hacia la Copa del Mundo de Brasil 2027.

El encuentro se disputó en el Truman Bodden Sports Complex, donde el equipo dirigido por Karla Maya dejó claro desde el primer minuto que su objetivo era dominar. Con autoridad, ritmo ofensivo y una voracidad goleadora poco común, Guatemala convirtió el partido en un festival de goles.

La fiesta comenzó casi de inmediato. Apenas habían transcurrido 42 segundos cuando Aisha Solórzano rompió el empate con el primer gol del encuentro y abrió la puerta a una avalancha ofensiva. La delantera del FC Juárez de México firmó un póquer de goles y fue la gran protagonista de la noche.

Pero la artillería guatemalteca no se detuvo ahí. La capitana y referente del equipo, Ana Lucía Martínez, jugadora del Cruz Azul de México, también se sumó al espectáculo con tres anotaciones que reafirmaron su liderazgo en el ataque.

A la ofensiva se unió Andrea Álvarez, del Sevilla de España, quien aportó otro triplete para ampliar la diferencia y confirmar la contundencia de una selección que cada vez luce más sólida en el torneo.

El marcador lo completó Hanna Mondi, quien llegó desde el banquillo para aportar un triplete y cerrar una noche redonda para la Bicolor.

El dominio guatemalteco fue absoluto de principio a fin. Islas Caimán apenas pudo reaccionar ante un rival que manejó el balón, impuso el ritmo del juego y aprovechó cada espacio para hacer daño.

Definición exquisita de Álvarez 😮‍💨 pic.twitter.com/i906ZodBnH — Concacaf W (@ConcacafW) March 7, 2026

Con este resultado, Guatemala mantiene paso perfecto e invicto en la eliminatoria, con un registro ofensivo de 23 goles a favor.

La Bicolor lidera el grupo C y todo apunta a que el único boleto al Premundial se definirá en el duelo frente a Costa Rica el próximo 19 de abril, en el Estadio Nacional de San José. Allí Guatemala buscará confirmar su buen momento y continuar en la lucha por la clasificación.