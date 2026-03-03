Fedefut confirma fecha, hora y sede del amistoso entre Guatemala y Argelia

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) confirmó este martes 3 de marzo el encuentro amistoso frente a la selección de Argelia, programado para la fecha FIFA de marzo.

Para la Azul y Blanco, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, este será el segundo partido del año dentro de su segundo proceso como seleccionador nacional.

Tena firmó un nuevo contrato el pasado mes de diciembre, días después de la eliminación del combinado chapín en la ruta hacia la Copa del Mundo 2026. Su vínculo lo compromete a liderar a la Bicolor con el firme objetivo de clasificar al Mundial del 2030.

Este será el segundo encuentro del nuevo ciclo, luego de que el 17 de enero Guatemala enfrentara a Canadá —también selección mundialista— en el primer fogueo del año. Sin embargo, el resultado fue adverso para la Azul y Blanco, que cayó por la mínima diferencia.

Ahora, el conjunto guatemalteco se prepara para medirse ante otra selección de talla mundial como lo es Argelia, que regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en Brasil 2014, donde fue eliminada por la selección que posteriormente se coronó campeona: Alemania.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Luigi Ferraris, ubicado en la ciudad de Génova, Italia. Este histórico recinto es la casa del Genoa CFC y de la UC Sampdoria, dos clubes tradicionales que han marcado la historia del fútbol italiano.

Día, hora y sede del partido

El encuentro amistoso entre Guatemala y Argelia se disputará el viernes 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.