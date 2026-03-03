Fedefut confirma fecha, hora y sede del amistoso entre Guatemala y Argelia

Fútbol Nacional

Fedefut confirma fecha, hora y sede del amistoso entre Guatemala y Argelia

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó que la Selección Nacional enfrentará a Argelia en la próxima fecha FIFA.

Herberth Marroquín

|

time-clock

La Seleccin de Guatemala fall en casa en su estreno en la ltima ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena nunca logr asentarse en el estadio Cementos Progreso ( en la imagen Seleccion de Guatemala). Fotografa Prensa Libre: Erick Avila. 04/09/2025

.La Selección de Guatemala se enfrentará a Argelia en la próxima Fecha FIFA.(Foto Presa Libre: Érick Ávila).

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) confirmó este martes 3 de marzo el encuentro amistoso frente a la selección de Argelia, programado para la fecha FIFA de marzo.

Para la Azul y Blanco, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, este será el segundo partido del año dentro de su segundo proceso como seleccionador nacional.

Tena firmó un nuevo contrato el pasado mes de diciembre, días después de la eliminación del combinado chapín en la ruta hacia la Copa del Mundo 2026. Su vínculo lo compromete a liderar a la Bicolor con el firme objetivo de clasificar al Mundial del 2030.

Este será el segundo encuentro del nuevo ciclo, luego de que el 17 de enero Guatemala enfrentara a Canadá —también selección mundialista— en el primer fogueo del año. Sin embargo, el resultado fue adverso para la Azul y Blanco, que cayó por la mínima diferencia.

LECTURAS RELACIONADAS

José Manuel Concreras regresa a una convocatoria con Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Comunicaciones).

Comunicaciones recupera a su líder del mediocampo para cerrar la primera vuelta del Clausura 2026

chevron-right
AME8650. BRASILIA (BRASIL), 26/02/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). Antes de acercarse al atril para entonar su discurso, Lula recibió el trofeo dorado de manos de Cafú, el último capitán brasileño en alzar la copa, siguiendo con el protocolo de la FIFA, que establece que el galardón de oro macizo solo puede ser tocado por jefes de Estado y consagrados campeones del mundo EFE/ Andre Borges

A cien días del Mundial 2026: todo lo que debes saber rumbo a la Copa del Mundo más grande de la historia

chevron-right

Ahora, el conjunto guatemalteco se prepara para medirse ante otra selección de talla mundial como lo es Argelia, que regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en Brasil 2014, donde fue eliminada por la selección que posteriormente se coronó campeona: Alemania.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Luigi Ferraris, ubicado en la ciudad de Génova, Italia. Este histórico recinto es la casa del Genoa CFC y de la UC Sampdoria, dos clubes tradicionales que han marcado la historia del fútbol italiano.

Día, hora y sede del partido

El encuentro amistoso entre Guatemala y Argelia se disputará el viernes 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.

  • Hora en Italia: 20.30 horas
  • Hora en Guatemala: 14.30 horas

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Amistoso internacional Futbol Internacional Selección de Argelia Selección de Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS