Liga Nacional | Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026, con cambios en el liderato

La jornada 11, que marcó el cierre de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, se disputó entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo con un total de cinco encuentros.

Quedó pendiente únicamente el duelo entre Mictlán y Aurora, programado originalmente para el jueves a las 18.00 horas. Las fuertes lluvias impidieron que el partido se llevara a cabo, por lo que fue reprogramado para la siguiente semana. Sin embargo, este encuentro no afectará las posiciones de los primeros cuatro lugares, por lo que la parte alta de la tabla quedó definida tras disputarse el 90% de la jornada.

El gran protagonista de la jornada fue Comunicaciones. El conjunto crema se adueñó de la cima del campeonato luego de vencer en un encuentro agónico a Malacateco, resultado que marca una notable recuperación luego de haber sido el último lugar en el Apertura 2025. Más de un año y medio después, y bajo la dirección del técnico Marco Antonio Figueroa, el equipo crema vuelve a liderar la tabla del futbol nacional al alcanzar 22 puntos tras 11 jornadas disputadas.

En la segunda posición aparece Cobán Imperial, que no pudo recuperar el liderato tras empatar como local ante Xelajú MC en el estadio José Ángel Rossi. El resultado lo dejó con 21 unidades, apenas un punto por detrás de Comunicaciones. Precisamente Xelajú MC se ubica en la tercera casilla, beneficiado por el empate conseguido en condición de visitante, punto que lo impulsó hacia la parte alta del certamen con 18 unidades.

Municipal ocupa la cuarta posición con 18 unidades. A pesar de haber sumado únicamente tres puntos de los últimos nueve posibles, los rojos se mantienen dentro del grupo de privilegio. En la quinta casilla se encuentra Achuapa con 15 puntos, aunque llega en un momento complicado tras encadenar dos derrotas consecutivas. En la sexta posición aparece Guastatoya, también con 13 puntos, y se mantiene en la zona media de la tabla.

El campeón defensor, Antigua GFC, se ubica en la séptima posición con 13 unidades, y esta es la primera vez en el torneo que entra en zona de clasificación luego de obtener su tercer triunfo del campeonato durante la jornada. En la octava posición se encuentra Deportivo Mixco, que con 13 unidades logró reinsertarse entre los clasificados. Aurora, por su parte, ocupa la novena casilla también con 13 puntos, pero con un partido pendiente que, de ganarlo, lo impulsaría hasta la quinta posición del torneo.

Malacateco se sitúa en la décima posición con 12 unidades. Más abajo aparece Deportivo Marquense en la penúltima casilla con 9 puntos, misma cantidad que posee Mictlán, que permanece en el último lugar aunque con un partido menos por disputar.

Con la primera mitad del campeonato concluida, restan 11 jornadas que prometen ser intensas y determinantes para los equipos que aspiran a mantenerse o ingresar entre los primeros puestos de la clasificación general. El Clausura 2026 entra en su fase decisiva, donde cada punto será clave de cara al tramo final del torneo.