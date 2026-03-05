Clausura 2026: lluvias obligan a suspender el juego entre Atlético Mictlán vs Aurora FC

El cierre de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 quedó inconcluso este jueves, luego de que el partido entre Atlético Mictlán y Aurora FC fuera suspendido debido a las fuertes lluvias que afectaron esta tarde el departamento de Jutiapa.

Minutos antes del inicio programado, una intensa tormenta azotó el estadio La Asunción y dejó el terreno de juego en condiciones no aptas para disputar el encuentro. A pesar de que se esperó más de treinta minutos con la esperanza de que el clima mejorara y la cancha drenara lo suficiente, la situación no cambió.

Tras la inspección correspondiente y el diálogo entre los árbitros y los capitanes de ambos equipos, se tomó la decisión oficial de suspender el partido para resguardar la integridad de los futbolistas y garantizar condiciones adecuadas de competencia.

Ambos clubes manifestaron su disposición para la reprogramación, al entender que el estado del campo representaba un riesgo tanto para el desarrollo del juego como para la seguridad de los jugadores.

La Junta Directiva del club confirmó que el compromiso se reprogramó para el miércoles 11 de marzo a las 15.00 horas, y se mantendrá como sede el mismo escenario.