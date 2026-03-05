Clausura 2026: Xelajú MC rescata un valioso empate con diez hombres ante Cobán Imperial

En el partido estelar de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026, Cobán Imperial y Xelajú MC empataron 1-1 en el estadio José Ángel Rossi, en un duelo intenso en el que el cuadro superchivo rescató un punto pese a jugar más de 35 minutos con un hombre menos. El empate dejó a los cobaneros sin la posibilidad de recuperar el liderato, que quedó en manos de Comunicaciones.

Los primeros 15 minutos se disputaron con intensidad por parte de ambos equipos, que buscaron el arco rival sin generar ocasiones claras. El juego estuvo marcado por entradas fuertes y constante disputa en el mediocampo.

Al minuto 27 llegó la primera acción clara del partido. Tras un pase filtrado de Janderson Pereira, Steven Paredes quedó solo frente al arco, pero su remate potente fue rechazado por el portero chivo Nery Lobos con los puños.

Xelajú respondió cinco minutos después, cuando Harim Quezada remató dentro del área cobanera, aunque su disparo salió débil a las manos de Thomas Casas.

La jugada determinante del primer tiempo llegó al minuto 40, cuando el defensa chivo Raúl Calderón cometió mano dentro del área. El árbitro señaló penal y el capitán cobanero, el brasileño Janderson Pereira, ejecutó al palo derecho. Aunque Lobos adivinó la dirección, la potencia del disparo hizo inevitable el 1-0 para los Príncipes Azules.

Antes del descanso, Cobán tuvo otra oportunidad clara para ampliar la ventaja, pero no logró concretar. Así finalizaron los primeros 45 minutos con ventaja local.

La etapa complementaria inició nuevamente con ambos equipos proponiendo, aunque el juego físico continuó siendo protagonista. Al minuto 49, Xelajú MC sufrió un duro golpe: el colombiano Yilton Díaz fue expulsado con roja directa por una fuerte plancha sobre Javier Estrada. La decisión dejó a los superchivos con un hombre menos y obligó al cuadro visitante a reorganizarse tácticamente.

A pesar de la desventaja numérica, Xelajú no renunció al ataque. Sin embargo, Cobán aprovechó los espacios y al minuto 60 obligó a Lobos a realizar una atajada ante un disparo del uruguayo Uri Amaral dentro del área.

La jugada más clara para los cobaneros ocurrió al minuto 73, cuando el costarricense Anthony López falló el segundo tanto con el arco a su disposición, tras quedar el portero Lobos vencido.

Xelajú aprovechó ese respiro y un minuto después estuvo cerca del empate en una jugada de táctica fija. En ese mismo tiro de esquina, cobrado por Jesús López, apareció el defensor paraguayo Manuel Romero, quien conectó un cabezazo para vencer a Casas y poner el 1-1.

Final dramático

El gol llenó de confianza a los superchivos, que pese a jugar con diez hombres se lanzaron a buscar el tanto del triunfo. Cobán no se quedó atrás y respondió con ataques constantes intentando recuperar la ventaja.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta, con ambos equipos generando aproximaciones, aunque Xelajú terminó defendiendo con orden para asegurar un punto valioso en una de las canchas más complicadas del torneo y dónde Lobos termino siendo figura para los visitantes.