Darwin Lom brilla con triplete y guía a The Strongest a la remontada

Darwin Lom brilla con triplete y guía a The Strongest a la remontada

El guatemalteco lidera al equipo aurinegro frente a Nacional Potosí en el Torneo de Verano de Bolivia, consolidando su adaptación antes del inicio de la temporada oficial.

Darwin Lom ha respondido con goles la confianza del cuerpo técnico y se ha convertido en un referente en la ofensiva del The Strongest. (Foto Prensa Libre: The Strongest)

El guatemalteco Darwin Lom regresó este miércoles 4 de marzo a la acción con The Strongest y lo hizo con una actuación que hizo vibrar a la afición.

Fue en el partido de vuelta del Torneo de Verano de Bolivia, un certamen amistoso que sirve de preparación para los clubes bolivianos.

El cuadro aurinegro llegó a este duelo con una desventaja de 2-0 tras la ida y, para complicar más las cosas, el rival Nacional Potosí abrió el marcador en La Paz. Pero Lom apareció justo cuando su equipo más lo necesitaba.

 Con un triplete brillante, el delantero guatemalteco revirtió el panorama, liderando la remontada que permitió a The Strongest ganar la serie 5-3 y avanzar de ronda.

Más allá de los goles, la actuación de Lom refleja su adaptación al futbol boliviano. Su participación destaca no solo por eficacia frente al arco, sino por la confianza que demuestra para integrarse al equipo mientras se aproxima el inicio de la temporada oficial.

Con este rendimiento, Lom se perfila como pieza clave en la ofensiva aurinegra.

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

