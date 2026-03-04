Darwin Lom brilla con triplete y guía a The Strongest a la remontada

El guatemalteco Darwin Lom regresó este miércoles 4 de marzo a la acción con The Strongest y lo hizo con una actuación que hizo vibrar a la afición.

Fue en el partido de vuelta del Torneo de Verano de Bolivia, un certamen amistoso que sirve de preparación para los clubes bolivianos.

El cuadro aurinegro llegó a este duelo con una desventaja de 2-0 tras la ida y, para complicar más las cosas, el rival Nacional Potosí abrió el marcador en La Paz. Pero Lom apareció justo cuando su equipo más lo necesitaba.

Con un triplete brillante, el delantero guatemalteco revirtió el panorama, liderando la remontada que permitió a The Strongest ganar la serie 5-3 y avanzar de ronda.

Más allá de los goles, la actuación de Lom refleja su adaptación al futbol boliviano. Su participación destaca no solo por eficacia frente al arco, sino por la confianza que demuestra para integrarse al equipo mientras se aproxima el inicio de la temporada oficial.

Con este rendimiento, Lom se perfila como pieza clave en la ofensiva aurinegra.