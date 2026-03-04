Clausura 2026: Un penal de Nicolás Martínez le da la victoria a Mixco ante Municipal

El Deportivo Mixco se impuso 1-0 a Municipal en un duelo intenso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura, disputado en el estadio Santo Domingo de Guzmán. El encuentro estuvo marcado por el equilibrio y las constantes llegadas de ambos equipos, pero fue el conjunto chicharronero el que logró concretar la única anotación del partido desde el punto penal.

El duelo comenzó con ritmo dinámico y con ambos equipos proponiendo desde el primer minuto. Sin embargo, sería el cuadro local el primero en golpear. Al minuto 11, el argentino Nicolás Martínez abrió el marcador desde el manchón penal, al definir con un remate raso hacia el costado derecho de Braulio Linares, quien no pudo evitar la caída de su arco. El gol desató la algarabía de la afición mixqueña.

Mixco mantuvo la intensidad y al minuto 14 Rudy Muñoz probó de media distancia, aunque su disparo se marchó por encima del arco de Kevin Moscoso. La más clara para ampliar la ventaja llegó al minuto 22 tras un tiro libre cobrado por Fernando Arce, que encontró completamente solo al defensa Manuel Moreno, pero este no pudo conectar de buena forma.

Municipal también generó aproximaciones, aunque sin claridad en los últimos metros. Con un juego de ida y vuelta y sin más ocasiones de real peligro, el primer tiempo concluyó con la ventaja mínima para los chicharroneros.

Para la etapa complementaria, Municipal salió decidido a buscar el empate, dominó la posesión y cargó sus ataques por las bandas con centros constantes al área defendida por Mixco. A pesar del dominio rojo, fue nuevamente el cuadro local el que tuvo una ocasión clara. Al minuto 51, Nicolás Martínez quedó frente al arco para intentar el segundo tanto, pero no logró definir.

El partido subió de intensidad y al minuto 57, tras un tiro de esquina, José Mena estuvo a punto de empatar luego de una serie de rebotes en el área. Dos minutos después, al minuto 59, Mixco volvió a tener una oportunidad clara cuando el brasileño Kennedy Rocha remató dentro del área, pero su disparo salió flojo y desaprovechó la posibilidad de aumentar la ventaja.

Municipal respondió con fuerza. Al minuto 62, Pedro Altán sacó un potente derechazo que Moscoso detuvo de gran manera. En el rebote, Alejandro Cabezas quedó con la pelota, pero no logró controlarla para marcar el empate. Dos minutos después, John Méndez intentó con un disparo de larga distancia, aunque su remate salió elevado.

Los Rojos continuaron insistiendo y, al minuto 80, nuevamente Altán exigió al portero mixqueño con otro potente remate. Sin embargo, Moscoso respondió con una gran atajada que mantuvo el 1-0 en el marcador.

Los minutos finales fueron de sufrimiento para Mixco, que se dedicó a resistir los constantes ataques escarlatas. Ya en el tiempo de reposición, el jugador paraguayo Erik López fue expulsado con tarjeta roja directa. Poco después, el árbitro señaló el final del encuentro.

Deportivo Mixco, motivado por esta victoria, recibirá la próxima semana a Guastatoya en casa, con la intención de seguir sumando para meterse en la zona de clasificación. Por su parte, Municipal visitará a Deportivo Mictlán en un duelo clave para recuperar terreno y reencontrarse con la victoria.