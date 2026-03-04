Comunicaciones escala posiciones: Así queda en la tabla acumulada y en el Clausura tras vencer a Malacateco

Comunicaciones arrancó la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 con un valioso triunfo en casa contra Malacateco, resultado que le permite colocarse de forma provisional en lo más alto de la tabla.

Los cremas se impusieron gracias a un doblete del delantero colombiano Omar Duarte y a la anotación del extremo guatemalteco Anderson Ortiz, quien apareció en los minutos finales para sellar una victoria agónica ante su afición.

Con este resultado, el conjunto capitalino llegó a 22 puntos, enlazó su tercera victoria consecutiva y consolidó una primera vuelta destacada bajo el mando del estratega sudamericano Marco Antonio Figueroa.

Comunicaciones ahora deberá esperar un tropiezo de Cobán Imperial para adjudicarse el liderato absoluto del certamen, en dónde los cobaneros recibiran en el estadio José Ángel Rossi al conjunto del Xelajú MC.

De colero a protagonista del torneo

El resurgimiento de Comunicaciones ha sido uno de los episodios más llamativos de este certamen. Tras finalizar el Apertura 2025 en el último lugar de la tabla acumulada, el equipo crema ha mostrado una transformación notable en el Clausura 2026.

Aunque todavía continúa peleando por evitar los puestos de descenso en la tabla general —de la cual, cabe mencionar, cada vez se aleja un poco más—, también ha comenzado a competir seriamente por los primeros lugares del Clausura, evidenciando una recuperación deportiva tan inesperada como sólida.

La gran primera vuelta no solo lo tiene en la pelea por el liderato del torneo, sino que también ha generado un impacto directo en la tabla acumulada. Los albos iniciaron el Clausura con 20 puntos, pero con su buen ritmo competitivo han escalado hasta los 42 puntos, lo que los ubica en la novena posición y los aleja poco a poco de la zona de peligro.

A falta de toda la segunda vuelta por disputarse, el conjunto capitalino muestra señales claras de haber dejado atrás la lucha por la permanencia y ahora busca consolidarse dentro de los primeros lugares del torneo..

Mirando hacia lo que viene

De momento, Comunicaciones suma:

22 puntos en el Torneo Clausura (líder provisional)

42 puntos en la tabla acumulada (noveno lugar)

“En la próxima jornada, los Cremas recibirán al cuadro de Achuapa, en un duelo donde el equipo buscará sumar un nuevo triunfo y continuar su ascenso en la clasificación general.