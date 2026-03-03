Selección Femenina de Guatemala entrena en Islas Caimán y va por su tercer triunfo en la eliminatoria Concacaf

Selección Femenina de Guatemala entrena en Islas Caimán y va por su tercer triunfo en la eliminatoria Concacaf

La Selección Femenina de Guatemala encabeza el grupo C con paso perfecto y buscará en el Caribe un triunfo que la acerque al boleto al Premundial de Concacaf.

Las jugadoras nacionales ejecutan trabajo físico y de activación en el hotel de concentración, tras su arribo a territorio antillano. (Foto Prensa Libre: Fedefut)

La Selección femenina de futbol de Guatemala ya se encuentra en Islas Caimán para disputar la tercera jornada del clasificatorio rumbo al Premundial de la Concacaf, con la mira en mantener el paso perfecto en el grupo C.

La Bicolor arribó el martes 3 de marzos a territorio caribeño y, sin perder tiempo, efectuó una sesión de activación física en el hotel de concentración, enfocada en soltar las piernas tras el viaje y mantener el ritmo competitivo. El cuerpo técnico priorizó la recuperación y el acondicionamiento, consciente de la importancia del compromiso.

La directora técnica Karla Maya viajó con plantel completo y tiene a todas sus jugadoras a disposición para encarar el duelo contra las locales. El objetivo es sumar una tercera victoria consecutiva que permita a Guatemala llegar con ventaja al encuentro frente a Costa Rica, programado para abril.

En la cima

El combinado nacional lidera el grupo C con seis puntos, luego de imponerse 4-1 a Bermudas y golear 6-0 a Granada en su presentación más reciente. Costa Rica también acumula seis unidades tras vencer 5-0 a Bermudas; sin embargo, las guatemaltecas marchan al frente por mejor diferencia de goles, detalle que puede resultar determinante en la recta final de la eliminatoria.

El equipo efectuará este miércoles su primer entrenamiento formal en suelo caribeño, donde Maya afinará aspectos tácticos y de definición, dos puntos clave que han marcado diferencia en las primeras fechas. La intención es mantener la intensidad ofensiva y la solidez defensiva mostradas hasta ahora.

Para este jueves 5 de marzo. está previsto el reconocimiento oficial de la cancha del Truman Bodden Sports Complex, escenario del encuentro. Con ese último ajuste, la Bicolor cerrará su preparación con la intención de llegar en óptimas condiciones físicas y mentales al partido contra Islas Caimán.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

