Comunicaciones logra triunfo agónico ante Malacateco con doblete de Duarte y gol decisivo de Ortiz

En el inicio de la jornada 11 del Torneo Clausura, Comunicaciones logró una valiosa victoria en casa al derrotar 3-2 a Malacateco en un partido cargado de emociones, errores defensivos y dramatismo hasta el último minuto. Con este triunfo, el conjunto crema se coloca en lo más alto de la tabla y amplía su ventaja en la clasificación acumulada, en la que alcanza las 42 unidades.

A pesar de que los albos dominaron durante buena parte del encuentro, varias desconcentraciones en zona defensiva permitieron que Malacateco reaccionara, encontrara el empate e incluso coqueteara con la posibilidad de llevarse un punto del estadio Cementos Progreso. Sin embargo, la insistencia de Comunicaciones terminó imponiéndose para asegurar tres puntos fundamentales.

Las acciones iniciaron con intensidad: apenas al minuto 2, el colombiano Omar Duarte abrió el marcador tras aprovechar un descuido de la defensa visitante y definir con precisión para el 1-0. Desde ese momento, el encuentro se volvió dinámico, con transiciones constantes. Los Toros buscaron responder de inmediato, mientras que los cremas intentaron ampliar la ventaja y sentenciar el partido temprano.

Al minuto 38, Duarte estuvo muy cerca del segundo tanto tras sacar del camino al guardameta Miguel Jiménez, pero su remate fue desviado en la línea por Marlon Chun, quien evitó lo que parecía un gol seguro.

Malacateco respondió tres minutos después de un error en la salida crema, cuando Ángel López remató dentro del área, pero Fredy Pérez salvó de gran forma. En la última jugada de peligro del primer tiempo, Erick González probó de larga distancia, aunque su remate se fue por arriba. Así terminaron los primeros 45 minutos, con ventaja mínima para el local.

Malacateco reacciona, pero los cremas resuelven al final

La segunda mitad comenzó con renovada intensidad y al minuto 50 apareció nuevamente Omar Duarte, quien firmó su doblete y el 2-0 para Comunicaciones, lo que desató la alegría en las gradas. Sin embargo, Malacateco no bajó los brazos y al minuto 60 descontó gracias al ecuatoriano Brayan Angulo, lo que cambió por completo el rumbo del partido.

Después del gol, los Toros comenzaron a dominar y presionaron en busca del empate. Al minuto 65, en una jugada dividida entre Angulo y el guardameta crema Fredy Pérez, este último terminó lesionado y tuvo que abandonar el campo, por lo que dejó su lugar a Arnold Barrios. Tres minutos después, un error de José Pinto permitió que Ángel López sorprendiera con un remate elevado para firmar el 2-2 ante un portero crema que estaba adelantado.

El gol salvador de Ortiz

Con el empate en el marcador, Comunicaciones adelantó líneas y buscó con insistencia el tanto de la victoria. Al minuto 80 regresó a las canchas José Manuel Contreras, quien sumó sus primeros minutos después de más de 100 días fuera por lesión y levantó al público crema.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al empate, al minuto 85 apareció Anderson Ortiz con una jugada por la banda izquierda. Tras llegar a línea de fondo y enviar un centro que remató inicialmente Duarte, el rebote quedó nuevamente para Ortiz, quien definió y marcó el 3-2 definitivo, su segundo gol del torneo.

En la última acción del partido, Malacateco estuvo a punto de igualar el marcador. Brayan Angulo sacó un potente derechazo que pegó en el paral y silenció al estadio por un instante. Finalmente, la fortuna estuvo del lado crema, que selló un triunfo sufrido, pero clave para sus aspiraciones en el torneo.