“Es mejor corregir ganando”: Omar Duarte destaca el momento de Comunicaciones tras su tercer triunfo seguido

El delantero colombiano Omar Duarte continúa consolidándose como una de las piezas más determinantes de Comunicaciones FC, luego de firmar una destacada actuación en la victoria del conjunto albo frente a Malacateco, en el cierre de la primera vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

En un partido en el que los cremas mostraron carácter, el equipo capitalino se impuso a los Toros para seguir escalando posiciones tanto en la tabla del clausura como en la acumulada, donde poco a poco comienza a alejarse de la zona comprometida.

Duarte fue el protagonista de la noche al marcar los dos primeros goles del encuentro, contribución que permitió encaminar el triunfo albo y, además, lo llevó a alcanzar cinco anotaciones en lo que va del torneo, lo que lo posiciona entre los goleadores más efectivos del Clausura.

El atacante crema expresó su satisfacción tras el encuentro: “Contento y agradecido con Dios por darme la oportunidad de anotar un doblete, en donde cada día me adapto mejor. Es importante ir sumando minutos y contento por lo que se está haciendo y lo que estamos sumando”, expresó Duarte, quien vive uno de sus mejores momentos desde su llegada al club.

Respecto del rendimiento colectivo y la importancia de sumar puntos el colombiano añadió: “Nos llevamos los tres puntos, es importante sumar y bueno, a veces por pequeños detalles se nos complica el partido, pero es mejor corregir ganando. Ya lo otro lo va ajustando el profe de la mejor manera para que estos errores se vayan minimizando y el equipo esté más fuerte”, señaló.

Duarte también destacó la claridad del mensaje del cuerpo técnico y el compromiso del plantel: “Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que nosotros tenemos que imponer y mostrar nuestra jerarquía y yo creo que partido tras partido el mensaje está claro del profe: que en donde juguemos tenemos que salir a imponer”, afirmó.

Finalmente, el delantero se refirió a la dificultad de las distintas plazas en las que ha jugado dentro del futbol guatemalteco, y resaltó el nivel competitivo del torneo nacional: “Cada plaza que he jugado hasta el momento es complicada. El futbol de acá es competitivo y reconocer lo que es la liga y el ritmo que se maneja acá, y estamos totalmente agradecidos por tener la oportunidad de estar en este equipo”, concluyó.

Con esta victoria, Comunicaciones suma su tercer triunfo consecutivo, lo que confirma que atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo y que la adaptación de Duarte continúa siendo un punto alto en el en el esquema crema..