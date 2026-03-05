“Vivo de los goles, ese es mi trabajo”: Darwin Lom tras firma un triplete en la victoria del The Strongest

El delantero guatemalteco Darwin Lom vivió una de sus noches más inspiradas desde su llegada a Bolivia. El ariete fue la gran figura del triunfo de The Strongest, que se impuso con autoridad 5-1 a Nacional Potosí en el Torneo de Verano, duelo en el que Lom firmó un contundente triplete que desató la euforia de la afición aurinegra.

Más allá de los goles, la actuación del chapín confirmó su creciente adaptación al futbol boliviano, proceso que se ha acelerado gracias a su disciplina, movilidad en ofensiva y buena lectura de los espacios.

Lom no solo destacó por su olfato goleador, sino también por la madurez con la que se integró al funcionamiento colectivo del equipo, que se prepara para el inicio de la temporada oficial.

El rendimiento de Lom empieza a perfilarlo como una pieza clave en el esquema ofensivo del cuadro del tigre. Su potencia, sacrificio y capacidad para asociarse han llamado la atención del cuerpo técnico y de la afición, que ya lo consideran uno de los jugadores más influyentes del plantel.

Tras el encuentro, el delantero expresó su satisfacción por el trabajo grupal y dejó claro que, para él, lo más importante no son los goles, sino el funcionamiento colectivo del equipo. “Lo más importante de hoy fue el rendimiento del equipo. Uno siempre quiere jugar, la competencia con los otros delanteros es muy sana; todos nos llevamos muy bien y al que le toque siempre lo apoyamos. Nunca se le debe desear el mal a un compañero, porque somos un equipo y tenemos que salir adelante juntos”, afirmó Lom a medios bolivianos.

Consultado sobre su adaptación al club, incluso sin disputar la Copa Libertadores, el delantero se mostró tranquilo y enfocado. “Claro que sí me siento cómodo. Hay que tener paciencia, el futbol es de momentos buenos y malos, eso es lo bonito del deporte. Hoy lo disfrutamos mucho y gracias a Dios se dio el resultado. En lo individual estoy muy contento, pero me quedo con los tres puntos y el esfuerzo de cada uno en la cancha”, expresó.

El cariño de la afición y la responsabilidad del gol

Al abandonar el campo, recibió una ovación por parte de los hinchas aurinegros. Sin embargo, Lom se mantuvo humilde y recordó que el reconocimiento no debe ser solo para él.

“Cualquier jugador que meta los goles se irá con el cariño, pero considero que el cariño debe ser para todo el equipo, porque todos hicieron un gran esfuerzo”, comentó.

Finalmente, el atacante resaltó que vive del gol, pero que lo primordial siempre será el rendimiento grupal. “Yo vivo de los goles, ese es mi trabajo. Si entro o no, está bien, porque al final me quedo con lo que hizo el equipo. Hay que seguir mejorando y estoy feliz por los goles”, cerró el artillero.

El triplete de Darwin Lom no solo impulsa su confianza personal, sino que envía un mensaje claro: está listo para ser protagonista en el futbol boliviano. Su actuación dejó sensaciones positivas en la hinchada y en el cuerpo técnico, que ven en el guatemalteco a un delantero capaz de marcar diferencias en los momentos clave.