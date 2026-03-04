Antigua GFC vence a Achuapa con gol de Óscar Castellanos y suma su tercera victoria del Clausura 2026

La Antigua GFC sumó este miércoles su tercera victoria del Torneo Clausura 2026 al imponerse por la mínima (1-0) a Deportivo Achuapa en el estadio Pensativo, en un encuentro intenso y de dominio antigueño que mantuvo a los aficionados al filo del asiento.

El equipo colonial, dirigido por Mauricio Tapia, salió desde el primer minuto con un planteamiento ofensivo, dispuesto a asumir el protagonismo y a generar peligro constante sobre la portería defendida por el guardameta ecuatoriano Ederson Cabezas, quien se convirtió en la figura del conjunto cebollero.

A pesar del dominio territorial de Antigua, Achuapa se mostró ordenado, compacto y disciplinado con un bloque bajo bien trabajado, que complicó los intentos del bicampeón nacional. Incluso, el cuadro colonial tuvo dos oportunidades claras en la primera parte, ambas con remates que se estrellaron en el poste

Mientras Antigua insistía Achuapa apostaba por transiciones rápidas que pusieron en aprietos a la defensa colonial. El arquero de Achuapa se convirtió en el protagonista durante buena parte del encuentro. Con reflejos y atajadas determinantes, Cabezas mantuvo en cero su arco y frustró una y otra vez los intentos antigüeños.

La oportunidad más clara del partido llegó al minuto 57, cuando Dewinder Bradley tuvo en sus pies la opción de abrir el marcador desde el punto penal. Sin embargo, su cobro salió al centro y lo atajo el meta cebollero dejando escapar una ocasión clara.

Lejos de caer anímicamente, Antigua mantuvo la presión, el control del balón y el empuje ofensivo, lo que obligó a Achuapa a replegarse cada vez más en su propio campo.

El esfuerzo constante tuvo recompensa. Al minuto 81, una jugada bien construida terminó con una asistencia de Óscar Santis, quien filtró un balón preciso para Óscar Castellanos, que definió y marcó el único gol del partido, lo que desató la celebración en el Pensativo. Con la anotación, Antigua aseguró tres puntos valiosos para mantenerse en la pelea por ingresar a la zona de clasificación.

El encuentro tuvo dos expulsiones. La primera ocurrió al minuto 27, cuando Rick García, que estaba en el banquillo, fue expulsado. La segunda se dio al minuto 63, cuando Mathius Gaitán vio la tarjeta roja por una falta temeraria.