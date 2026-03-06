Islas Caimán vs. Guatemala: Hora y dónde ver el juego del clasificatorio al Premundial de Concacaf

La Selección Femenina de Futbol de Guatemala afronta este viernes 6 de marzo del 2026 un nuevo desafío en el clasificatorio de la Concacaf rumbo al Premundial de la región cuando visite a la selección de Islas Caimán, en duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo C.

El encuentro marcará el primer partido fuera de casa para el equipo dirigido por la entrenadora mexicana Karla Maya, que llega con el objetivo de mantener su paso perfecto en la eliminatoria.

La Bicolor parte como favorita luego de sus dos contundentes victorias en el inicio del torneo: un 4-1 frente a Bermudas y un sólido 6-0 contra Granada. Con esos resultados, Guatemala lidera el grupo y buscará esta tarde su tercer triunfo consecutivo, además del primero en condición de visitante.

El combinado nacional arribó desde el martes a territorio caribeño para completar la última fase de preparación. Durante estos días, el equipo afinó detalles tácticos y ayer hizo el reconocimiento oficial del Truman Bodden Sports Complex, escenario donde se disputará el compromiso.

Del otro lado estará una selección de Islas Caimán que apenas disputará su segundo partido en la eliminatoria. El conjunto caribeño debutó con una derrota 4-0 ante Bermudas, por lo que intentará aprovechar su localía para buscar sus primeros puntos del torneo.

Más allá del favoritismo guatemalteco, el duelo representa una prueba importante para el equipo de Maya, especialmente por tratarse de su primera salida en el certamen.

El formato de la eliminatoria añade presión: solo la selección que termine en el primer lugar del grupo avanzará al Premundial. Todo apunta a que el boleto se definirá en la última jornada, cuando Guatemala visite a la Selección femenina de Costa Rica, el 19 de abril, en San José, en un duelo que podría decidir al clasificado.

Islas Caimán vs. Guatemala