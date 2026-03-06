Islas Caimán vs. Guatemala: Hora y dónde ver el juego del clasificatorio al Premundial de Concacaf

Fútbol Nacional

Islas Caimán vs. Guatemala: Hora y dónde ver el juego del clasificatorio al Premundial de Concacaf

La Selección femenina de Guatemala visita a la Selección femenina de Islas Caimán en la tercera jornada del clasificatorio de Concacaf, en un duelo clave para mantener el liderato del grupo rumbo al Premundial.

|

time-clock

El combinado nacional después de su entrenamiento en el reconocimiento a la cancha del Truman Bodden Sports Complex, donde se medirán a Islas Caimán. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Femenina de Futbol de Guatemala afronta este viernes 6 de marzo del 2026 un nuevo desafío en el clasificatorio de la Concacaf rumbo al Premundial de la región cuando visite a la selección  de Islas Caimán, en duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo C.

El encuentro marcará el primer partido fuera de casa para el equipo dirigido por la entrenadora mexicana Karla Maya, que llega con el objetivo de mantener su paso perfecto en la eliminatoria.

La Bicolor parte como favorita luego de sus dos contundentes victorias en el inicio del torneo: un 4-1 frente a  Bermudas y un sólido 6-0 contra  Granada. Con esos resultados, Guatemala lidera el grupo y buscará esta tarde su tercer triunfo consecutivo, además del primero en condición de visitante.

El combinado nacional arribó desde el martes a territorio caribeño para completar la última fase de   preparación. Durante estos días, el equipo afinó detalles tácticos y ayer hizo el reconocimiento oficial del Truman Bodden Sports Complex, escenario donde se disputará el compromiso.

LECTURAS RELACIONADAS

Selección Femenina de Guatemala entrena en Islas Caimán y va por su tercer triunfo en la eliminatoria Concacaf

chevron-right
La Seleccin de Guatemala fall en casa en su estreno en la ltima ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena nunca logr asentarse en el estadio Cementos Progreso ( en la imagen Seleccion de Guatemala). Fotografa Prensa Libre: Erick Avila. 04/09/2025

Fedefut confirma fecha, hora y sede del amistoso entre Guatemala y Argelia

chevron-right

Del otro lado estará una selección de Islas Caimán que apenas disputará su segundo partido en la eliminatoria. El conjunto caribeño debutó con una derrota 4-0 ante Bermudas, por lo que intentará aprovechar su localía para buscar sus primeros puntos del torneo.

Más allá del favoritismo guatemalteco, el duelo representa una prueba importante para el equipo de Maya, especialmente por tratarse de su primera salida en el certamen.

El formato de la eliminatoria añade presión: solo la selección que termine en el primer lugar del grupo avanzará al Premundial. Todo apunta a que el boleto se definirá en la última jornada, cuando Guatemala visite a la Selección femenina de Costa Rica, el  19 de abril, en San José, en un duelo que podría decidir al clasificado.

Islas Caimán vs. Guatemala

  • Hora: 18
  • Véalo por: Disney+

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Clasificatorio Concacaf Concacaf Futbol nacional Selección de Guatemala Selección de Islas Caimán 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS