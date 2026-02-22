Andrea Álvarez firma doblete en la victoria del Sevilla pero termina expulsada ante el Atlético

Andrea Álvarez se vistió de heroína una vez más con la camiseta del Sevilla FC en una tarde vibrante en el Estadio Jesús Navas. La atacante chapina marcó un doblete fundamental en el triunfo 2-1 ante el Atlético de Madrid, confirmando el gran momento que atraviesa en su primer año con el conjunto andaluz.

La "Joya" guatemalteca venía de anotar la semana anterior contra el Deportivo de La Coruña y ahora volvió a ser decisiva con el gol, consolidándose como una de las principales figuras del equipo sevillista en la Liga F española.

El primer tanto llegó desde los once pasos. Andrea Álvarez ejecutó el penal con sangre fría y precisión para abrir el marcador y encender la ilusión de la afición sevillista en las gradas del estadio.

El segundo gol fue una verdadera joya. En el segundo tiempo, la delantera tomó el balón, encaró con decisión y tras una brillante jugada individual sacó un remate espectacular que se clavó en el ángulo, imposible para la portera del Atlético. Un auténtico golazo que desató la euforia en la Ciudad Deportiva.

😱 ¡PERO QUÉ GOLAZO ANDREAAAA!



📐 La guatemalteca vio la escuadra y allí puso el balón



🖥️ Ya sabes, #LigaFMoeve en @DAZN_ES pic.twitter.com/l324NRMk6g — Liga F (@LigaF_oficial) February 22, 2026

Expulsión en el tiempo de descuento

No todo fue celebración para la futbolista guatemalteca. En el tiempo de reposición del segundo tiempo, cuando el Sevilla defendía su ventaja con todo, Álvarez fue expulsada tras una acción defensiva en la que se sacrificó por sus compañeras.

La tarjeta roja evidenció la entrega y el compromiso con el que la chapina vive cada partido, incluso en los momentos más tensos del encuentro. Su intensidad y pasión quedaron demostradas hasta el último minuto.

Los números de "La Joya"

Con este doblete, Andrea Álvarez alcanza 7 goles y 2 asistencias en todas las competencias en lo que va de la temporada. La atacante vive su primera experiencia con el Sevilla tras un exitoso paso por la SD Eibar, donde se consolidó como una de las jugadoras más determinantes durante tres campañas.

Hoy, en suelo andaluz, la "Joya" continúa escribiendo una nueva página brillante en su carrera profesional y dejando en alto el nombre de Guatemala en el fútbol español. Sus actuaciones demuestran que el talento chapín puede brillar en las mejores ligas del mundo.