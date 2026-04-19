Xelajú remonta 3-2 a Mictlán y lo deja al borde del descenso en el Clausura 2026

Xelajú MC logró una remontada heroica este domingo en el Estadio La Asunción al vencer 3-2 a Mictlán en la jornada 21 del Torneo Clausura 2026, en un partido que tuvo dos vueltas de guion y que termina complicando seriamente la situación de los Conejos en la tabla acumulada. Los Superchivos llegaron a perder 2-1 al descanso pero reaccionaron en el complemento con goles de Harim Quezada y Steven Cárdenas para llevarse los tres puntos en el tiempo de reposición.

El partido arrancó con Xelajú tomando la iniciativa y al minuto 14 Harim Quezada aprovechó una mala salida del portero John Faust para abrir el marcador con el 0-1. Mictlán reaccionó rápidamente y al 17 Justin Racancoj aprovechó un error en la salida de Raúl Calderón para igualar. Cuando el partido parecía encaminarse al descanso con empate, William Fajardo remató un centro de Justin Racancoj al minuto 45 para el 2-1 y enviar a los Conejos al descanso con ventaja.

En el complemento, Xelajú salió con mayor intensidad y al minuto 60 Harim Quezada tomó un balón suelto dentro del área y con un derechazo empató el partido para el 2-2. El partido se puso muy intenso en los minutos finales con Mictlán buscando el tercer gol pero sin encontrarlo, hasta que al minuto 85 Steven Cárdenas recibió una asistencia de Joffré Escobar y remató en el centro del área para el 2-3 definitivo que sentenció la remontada superchiva.

Mictlán al borde del descenso

Con esta derrota, Mictlán se queda en la undécima posición de la tabla acumulada con 50 puntos, igualado con Guastatoya y Malacateco en la zona de peligro. Los Conejos llegan a la última jornada del Clausura 2026 con la obligación de ganar y esperar que los resultados de sus rivales directos les sean favorables para evitar el descenso a la Primera División.

Para Xelajú MC, la victoria es un resultado enorme que los coloca líderes del Clausura con 36 puntos, igualados con Mixco en lo más alto de la tabla pero con mejor diferencia de goles. Los Superchivos de Roberto Hernández llegan a la última jornada con opciones reales de coronarse campeones de la tabla del certamen en lo que promete ser una definición apasionante en la fecha final del torneo.

La última jornada del Clausura 2026 tendrá implicaciones en todos los extremos de la tabla, con el título, la clasificación y el descenso aún por definirse. Mictlán deberá sacar su mejor versión en su último partido si quiere evitar la misma suerte que Achuapa, el primer equipo confirmado para bajar a la Primera División esta temporada.