Doblete de Nicolás Martínez lidera la goleada de Mixco 4-0 sobre Aurora

Mixco goleó 4-0 a Aurora FC este domingo en el Estadio Santo Domingo de Guzmán con un doblete de Nicolás Martínez y goles de Esteban García y José Bolaños, resultado que catapulta a los Chicharroneros al liderato del Clausura 2026 con 36 puntos.

El primer tiempo cerró sin goles pese al dominio inicial de Mixco, que no pudo concretar sus llegadas y vio cómo Aurora fue creciendo con el paso de los minutos. Sin embargo, el complemento fue completamente diferente. Al minuto 49, Nicolás Martínez remató de cabeza un centro de Jeshua Urizar para abrir el marcador y al 57 completó su doblete desde el punto penal tras una falta de Allan García sobre Kennedy Rocha, con lo que llegó a 15 goles en el Torneo Clausura 2026 para consolidarse como el goleador del certamen.

Aurora se quedó con diez hombres al minuto 55 tras la expulsión de Allan García por la falta que originó el penal, lo que terminó de definir el partido a favor de los Chicharroneros. Esteban García anotó el tercero al minuto 69 y José Bolaños selló el 4-0 al 81 con un gran desmarque dentro del área, cerrando una goleada que coloca a Mixco en la mejor posición posible para la última jornada del Clausura 2026.

Con 36 puntos Mixco se coloca en el liderato del Clausura 2026 superando a Municipal que llegó a 35 tras su victoria ante Marquense el sábado. Los Chicharroneros de Fabricio Benítez llegan a la última jornada dependiendo de sí mismos para quedarse con el liderato absoluta del torneo, en lo que sería uno de los títulos más importantes en la historia reciente del club.

Nicolás Martínez sigue siendo el gran diferenciador del equipo con 15 goles en el torneo, confirmando en esta goleada su condición de mejor jugador del Clausura 2026. El argentino llega a la última jornadacon la motivación de cerrar un torneo histórico para Mixco.

La jornada final del Clausura 2026 definirá al campeón en lo que promete ser una última fecha de máxima tensión, con Mixco necesitando sumar para asegurar el título y Municipal obligado a ganar y esperar un tropiezo de los Chicharroneros para arrebatarle la corona en el último suspiro del certamen.