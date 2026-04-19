Municipal se afianza como líder del Clausura 2026 tras triunfo de visitante 3-1 sobre Marquense

Municipal se impuso 3-1 en su visita al Estadio Marquesa de la Ensenada este sábado con goles de Cristian Hernández, Jefry Bantes y Rudy Muñoz, en un partido que abrió la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 y que deja a los Rojos solos en el liderato con 35 puntos.

Marquense, que igualó el partido con un penal de Diego Casas al inicio del complemento, no pudo mantener el empate y se quedó sin sumar de local en un resultado que complica sus aspiraciones en la tabla del Clausura.

El partido arrancó parejo con ambos equipos buscando el control del balón, pero fue Municipal quien tomó la iniciativa con el paso de los minutos. Al minuto 38, Cristian Hernández recibió un pelotazo largo y con un disparo entre las piernas del portero Javier Colli puso el 0-1 para los Rojos antes del descanso, resultado que se mantuvo al pitazo del primer tiempo pese a la niebla que amenazó con interrumpir el encuentro.

Sin embargo Marquense reaccionó al inicio del complemento. Al minuto 47 el árbitro señaló penal para los Leones tras una falta de Aubrey David y Diego Casas lo convirtió para el 1-1 al minuto 50, devolviendo la ilusión local. La alegría duró poco para los de Omar Arellano ya que al minuto 74 Jefry Bantes bajó un balón con el pecho dentro del área y sacó un disparo en el aire para el 1-2, antes de que Rudy Muñoz sellara el 1-3 en el tiempo de reposición para cerrar el triunfo escarlata.

Municipal líder con una jornada por disputar

Con este triunfo Municipal llega a 35 puntos y se coloca como único líder del Clausura 2026 a falta de una jornada para el cierre del torneo. Los Rojos de Mario Acevedo llegan en el mejor momento a la última fecha con la ventaja de depender de sí mismos para coronarse campeones del certamen.

Marquense se queda con 30 puntos en la sexta posición del Clausura tras no poder sumar de local en un partido que tenían como una oportunidad de acercarse a los primeros puestos. Los Leones cierran sin opciones reales de los primeros puestos pero con la permanencia prácticamente asegurada en la tabla acumulada.

Con este resultado, la última jornada del Clausura 2026 se presenta con Municipal como favorito al liderato absoluto pero con Mixco, Comunicaciones y Xelajú MC aún con opciones matemáticas de arrebatarle el campeonato si los Rojos tropiezan en su último compromiso.