Clausura 2026: así marcha la tabla acumulada tras disputarse la jornada 20 del torneo

La jornada 20 del Torneo Clausura 2026 dejó resultados que sacudieron la tabla en todos sus extremos. Xelajú MC se convirtió en el gran protagonista de la fecha al golear 3-0 a Achuapa, resultado que confirmó matemáticamente el descenso de los Cebolleros a la Primera División, sellando así el primer descenso de la temporada.

La jornada también tuvo otros resultados de alto impacto. Municipal venció 1-0 a Comunicaciones en el Clásico 337, resultado que complica seriamente la situación de los Cremas en la tabla acumulada y los pone de nuevo en la pelea por evitar el descenso. Guastatoya sorprendió al golear 3-0 a Antigua GFC, dándole oxígeno a los Pecho Amarillo en la zona baja, mientras que Malacateco venció 2-0 a Cobán Imperial, resultado que permitió a los Toros alcanzar los 50 puntos y salir de la zona de descenso directo en un giro importante en la lucha por la permanencia.

En la jornada del jueves, Mictlán y Mixco empataron 2-2, resultado que no le conviene a ninguno de los dos en sus respectivos objetivos ya que los Conejos siguen sin alejarse de la zona de peligro en la acumulada y los Chicharroneros pierden terreno en la pelea por el liderato del Clausura.

Marquense sumó tres puntos vitales al vencer 1-0 a Aurora, resultado que le permitió a los Leones escalar al sexto lugar de la tabla acumulada con 50 puntos y alejarse de la zona de descenso, mientras que Aurora quedó eliminada matemáticamente de cualquier opción de clasificación en el Clausura 2026.

Así marcha la tabla acumulada

Municipal continúa sólido en el primer lugar con 80 puntos, seguido de Mixco con 77 y Antigua GFC con 72. Xelajú MC en la cuarta posición con 61 puntos y Aurora en el quinto lugar con 58 puntos, Marquense logra los 53 en la sexta posición y deja a Cobán y Comunicaciones en la séptima y octava posición con 52 unidades cada uno.

En la zona de peligro, Guastatoya, Malacateco y Mictlán comparten las últimas posiciones aún en la lucha con 50 puntos los 3. Achuapa cierra la tabla con 43 puntos y su descenso ya es un hecho matemático, convirtiéndose en el primer equipo confirmado para bajar a la Primera División al cierre del Clausura 2026.

Con dos jornadas por disputarse, la lucha por la permanencia sigue siendo el tema más caliente del torneo. Guastatoya, Malacateco y Mictlán pelean por no ser el segundo equipo en descender, mientras que en lo alto la batalla por el título también promete emociones hasta el último minuto entre Municipal y Mixco, separados por pocos puntos.