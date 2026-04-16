Xelajú MC golea a Achuapa, asume el liderato y confirma el primer descenso del Clausura 2026

El Xelajú MC confirmó su regularidad en el certamen al imponerse 3-0 a Deportivo Achuapa en el estadio Mario Camposeco, resultado que le permite llegar a 33 puntos, asumir el liderato del Torneo Clausura 2026 y asegurar su clasificación a la liguilla del futbol guatemalteco.

La jornada fue favorable para el equipo altense, pero negativa para Achuapa, que tras esta derrota perdió la categoría y se convirtió en el primer equipo descendido a la Primera División.

Desde el inicio, Xelajú MC tomó el control del partido. Con presión alta, manejo del balón y profundidad por las bandas, el equipo quetzalteco dominó el encuentro ante un Achuapa sin capacidad de reacción.

El primer gol llegó al minuto 17, cuando Elmer William Cardona se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro de Jesús “Chucho” López y vencer al guardameta Luis Ruiz.

El cuadro local mantuvo la intensidad y generó peligro. Al minuto 26, Harin Quezada aprovechó para poner el segundo de la noche tras una jugada buena combinación con Cardona; la defensa cebollera no logró despejar y el atacante definió para el 2-0 para los superchivos.

Achuapa intentó adelantar líneas, pero generó pocas opciones. Darío Silva, guardameta altense, no fue exigido en la primera mitad.

Sentencia en el complemento

En la segunda parte, el partido mantuvo la misma dinámica. Xelajú MC amplió la ventaja al minuto 54, nuevamente por intermedio de Harin Quezada, quien firmó su doblete tras conectar un preciso centro de Javier “Zurdito” González para el 3-0.

El equipo visitante tuvo una oportunidad clara por medio de Carlos Mejía, pero su remate se fue desviado. A pesar de ello, los altenses continuaron buscando ampliar el marcador, mientras Achuapa intentaba reaccionar en busca del descuento.

Los chivos ya no lograron aumentar la ventaja; sin embargo, al minuto 88 se sancionó una pena máxima a favor del conjunto cebolleros. Carlos “Caliche” Santos fue el encargado de ejecutar el penal, pero su disparo se fue por encima del arco tras una mala ejecución, dejando escapar la opción del descuento y sellando el resultado final.

Presentado por @BetcrisGuate



⏱️ Final del partido

🐐 Xelajú 3-0 Achuapa 🥬

⚽ Goles: Elmer Cardoza 16' - Harim Quezada 27', 55'

📌 Jornada 9 | Segunda Vuelta

📌 Categoría Mayor – Clausura 2026

📝 Fase de Clasificación



📸 @FuentesVilcar pic.twitter.com/wNxU8uJSp7 — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 17, 2026

Achuapa desciende

El descenso de Deportivo Achuapa, dirigido por Álvaro García, refleja uno de los rendimientos más bajos del certamen. Tras alcanzar las semifinales en el torneo anterior y comenzar el Clausura 2026 con resultados favorables, el equipo cebollero tuvo una caída en su rendimiento: en las últimas 13 jornadas solo consiguió una victoria y sufrió 12 derrotas, cifras que lo condenaron.

La falta de resultados, errores defensivos y una ofensiva poco efectiva fueron determinantes en la pérdida de categoría del conjunto jutiapaneco, que ahora deberá replantear su proyecto en la Primera División.

En la siguiente jornada, Achuapa recibirá a Cobán Imperial, mientras que Xelajú MC visitará a Mixco, con el objetivo de asegurar el primer lugar de la fase de clasificación.