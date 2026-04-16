Marvin Ávila inicia en São Paulo bajo el mando de exfigura del Real Madrid

El atacante guatemalteco Marvin Alexander Ávila se encuentra en Brasil para iniciar una nueva etapa en su carrera, luego de concretar su incorporación al São Paulo FC, uno de los clubes más importantes del futbol sudamericano.

Ávila había firmado con el conjunto paulista hace más de seis meses, pero su llegada se concretó hasta ahora, ya que el club esperó a que el futbolista cumpliera la mayoría de edad, requisito indispensable para su integración formal. Con ello, el delantero da un paso en su proyección internacional.

El guatemalteco se integrará inicialmente a la cantera del São Paulo FC, institución reconocida por su trabajo formativo. Por sus filas han pasado futbolistas como Kaká, Cafú, Casemiro, Lucas Moura, Ederson, Baptista y Antony.

Marvin Ávila llega al futbol brasileño después de destacar con Antigua GFC, club con el que dio sus primeros pasos en la Liga Nacional. Con el equipo panzaverde, el atacante logró dos títulos, ambos frente a Municipal, y se consolidó como una de las promesas del país.

Su rendimiento lo llevó a debutar con la Selección Nacional de Guatemala frente al conjunto de Canadá el pasado mes de enero, un logro relevante por su edad. Estas actuaciones despertaron el interés de visores internacionales. Ahora, en Brasil, se espera que Ávila continúe su desarrollo y se adapte al ritmo competitivo.

El delantero será incorporado al equipo Sub-20. No se descarta que, según su rendimiento, pueda ser considerado para entrenamientos con el primer equipo.

En este proceso será dirigido por Julio Baptista, exjugador del Real Madrid y de la selección brasileña, quien fue confirmado como entrenador del equipo Sub-20 este jueves.

Julio Baptista dirigirá el Sub-20

Julio Baptista tuvo una destacada trayectoria como futbolista. Con el Real Madrid fue campeón de LaLiga y también jugó en clubes como Sevilla, Málaga y Arsenal.

A nivel de selecciones, fue campeón de la Copa América en 2004 y 2007, y de la Copa Confederaciones en 2005 y 2009. También participó en el Mundial de Sudáfrica 2010. El exdelantero firmó contrato con el São Paulo FC hasta el 31 de diciembre de 2028.

“Estoy muy feliz de volver a mi casa. El momento es ideal, sobre todo por la oportunidad de ayudar a los jugadores jóvenes; al fin y al cabo, aquí está el futuro del Tricolor”, expresó Baptista en el comunicado oficial. A sus 44 años, el brasileño inicia su etapa como entrenador, tras formarse en España.

Júlio Baptista é o novo técnico da equipe Sub-20 do São Paulo



O Tricolor acertou a chegada do comandante, de 44 anos, para as categorias de base. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2028.



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Una oportunidad para Ávila

La llegada de Marvin Ávila al São Paulo FC representa una oportunidad para su desarrollo y proyección en el futbol internacional.