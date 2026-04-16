Video: El polémico gesto del “Fantasma” Figueroa a la afición de Municipal tras perder el Clásico 337

El Clásico 337 no solo dejó el resultado de 1-0 a favor de Municipal dentro del campo. Al finalizar el partido en el Estadio Manuel Felipe Carrera, Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa, técnico de Comunicaciones, protagonizó un momento que no pasó desapercibido. Justo antes de ingresar al camerino, el estratega chileno hizo una señal con su mano derecha dirigida hacia la afición de Municipal que generó todo tipo de interpretaciones.

La imagen fue captada por las personas presentes en El Trébol y difundida de inmediato en redes sociales, donde los aficionados de ambos equipos debatieron el significado del gesto. La señal fue catalogada como confusa por quienes la observaron sin que se haya dado una explicación sobre lo que quiso transmitir con ese movimiento.

Comunicaciones había caído 1-0 ante Municipal con gol de José "El Flaco" Martínez al minuto 62, resultado que complicó a los Cremas en la tabla acumulada y le dio el liderato momentáneo del Clausura a los Rojos. Una derrota dolorosa que el "Fantasma" pareció no querer dejar pasar sin enviarle su propio mensaje a la afición rival.

El clásico 337

La imagen del técnico saliendo del campo con ese gesto se convirtió en uno de los momentos más comentados del Clásico 337, generando debates y distintas lecturas entre los aficionados de ambos equipos en redes sociales. Sin importar la interpretación, el "Fantasma" volvió a ser protagonista más allá de los noventa minutos. Marco Antonio Figueroa se retiro del partido sin ofrecer declaraciones como suele acostumbrar. Comunicaciones recibirá a Guastatoya en busca de una victoria que les permita volver a respirar en la tabla acumulada.

Con este triunfo, Municipal llega a 32 puntos en el Clausura 2026 y se coloca en el liderato, igualado con Mixco y Comunicaciones en unidades pero con mejor diferencia de goles que sus perseguidores. En su próxima jornada, los Rojos de Mario Acevedo visitarán a Marquense en un partido que también tiene implicaciones en la tabla acumulada.