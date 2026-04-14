Liga Nacional: Así se disputará la jornada 20 del Clausura 2026, una fecha crucial en la lucha por el descenso

El certamen nacional vuelve a la acción con la disputa de la jornada 20, programada para el miércoles 15 y jueves 16 de abril, fechas en las que se jugarán los seis encuentros correspondientes a la jornada. Será una fecha intensa y de gran trascendencia para todos los equipos, ya que el torneo entra en su fase decisiva y cada punto adquiere un valor determinante en la lucha por los diferentes objetivos de cada equipo.

Con todo en juego, algunos clubes pelean directamente por el liderato de la tabla; otros buscan consolidarse en la zona media para asegurar su presencia en la liguilla, mientras varios viven bajo la presión de sumar unidades en la lucha por el descenso. Esta batalla por la permanencia está más encendida que nunca, con hasta siete equipos involucrados, lo que garantiza encuentros vibrantes en las canchas del fútbol guatemalteco.

La actividad dará inicio el miércoles a las 15.00 horas en el estadio Guillermo Slowing, donde Aurora FC recibirá a Marquense. El conjunto aurinegro necesita sumar de a tres en condición de local para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la liguilla, en un torneo complicado para los militares, que apenas han logrado 19 puntos.

En contraste, los leones de San Marcos llegan con un objetivo claro: sumar unidades clave en la lucha por el descenso, por lo que este duelo se perfila como un enfrentamiento de suma importancia para los objetivos de cada equipo.

Más tarde, a las 18.00 horas, el estadio David Cordón Hichos será escenario del choque entre Guastatoya y Antigua GFC. Los coloniales llegan motivados tras vencer a Municipal y buscarán un nuevo triunfo que les permita afianzarse en la parte alta de la tabla.

Del otro lado, el cuadro pecho amarillo enfrenta una situación delicada y necesita una victoria para mantenerse fuera de la zona de descenso, donde actualmente está igualado en puntos con Malacateco, lo que convierte este partido en vital para ambos.

El principal atractivo de la jornada se vivirá a las 20.00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, cuando Municipal reciba a Comunicaciones en una nueva edición del clásico nacional, el duelo número 337 entre ambos clubes.

Los rojos llegan ubicados en la sexta posición y buscarán una victoria que les permita escalar puestos en la tabla, mientras los albos intentarán defender el liderato y dar un paso clave en su lucha por la salvación, ya que permanecen comprometidos en la tabla acumulada.

La actividad continuará el jueves con el duelo entre Atlético Mictlán y Deportivo Mixco, a las 17.00 horas en el estadio La Asunción. Los conejos están obligados a ganar para no caer en la zona de descenso, en una disputa directa con Marquense, Guastatoya, Malacateco y Achuapa, por lo que los puntos en casa son obligatorios. En cambio, Mixco busca un triunfo que le permita mantenerse en los puestos de honor, donde actualmente comparte el liderato junto a Comunicaciones.

A las 19.00 horas, Malacateco recibirá a Cobán Imperial en el estadio Santa Lucía. El conjunto fronterizo cayó en zona de descenso y necesita sumar tres puntos para no comprometer su permanencia en la Liga Nacional. Al frente tendrá a un equipo cobanero que atraviesa una racha negativa y que también requiere unidades para no complicarse en la recta final del torneo.

La jornada se cerrará a las 21.00 horas en el estadio Mario Camposeco, cuando Xelajú MC enfrente a Achuapa en un partido que podría ser determinante para el descenso.

El conjunto chivo ya tiene asegurada su permanencia, buscará recuperar el liderato, en esta fecha ya que una combinación de resultados, acompañada de una victoria, podría devolverlo a la cima del campeonato. Por su parte, Achuapa llega sin margen de error; pese a que el pasado fin de semana volvió a ganar tras once fechas sin hacerlo, necesita sumar tres puntos para no comenzarse a despedir de la Liga Nacional.

La jornada 20 se presenta con duelos de alto calibre, donde cada encuentro puede marcar el rumbo tanto en la lucha por el título como en la batalla por la permanencia. Cada punto será decisivo.