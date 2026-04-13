Rodrigo Saravia, antes del clásico: “El Trébol pesa mucho y la afición lo hace sentir”

El futbol guatemalteco vivirá, una vez más, una de sus citas más importantes de cada torneo cuando el cuadro de Municipal y Comunicaciones disputen una nueva edición del clásico nacional, correspondiente al torneo Clausura 2026. El duelo se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, y marcará el enfrentamiento número 337 en la historia entre ambos conjuntos.

Este será el segundo clásico del certamen, luego de que en el primero los cremas se impusieran por 1-0, gracias a una anotación de Wilson Pineda.

Aquella victoria le permitió a Comunicaciones afianzarse en el torneo y, de cara a este nuevo choque, el conjunto albo llega como líder tras ganar su último compromiso frente al conjunto de la Aurora, con la misión de conservar el primer lugar frente a su acérrimo rival.

Por su parte, Municipal afronta el clásico con la necesidad de sumar tres puntos importanes para volver a meterse en la pelea por los primeros lugares, luego de dejar escapar unidades importantes en jornadas recientes.

Saravia: “Es un privilegio jugar un clásico” En la antesala del encuentro, el mediocampista escarlata Rodrigo Saravia, con pasado en Comunicaciones, expresó lo que significa disputar este tipo de partidos, tanto a nivel personal como colectivo.

“Tener la oportunidad de jugar un clásico creo que es un privilegio. Muchos jugadores quisieran saber lo que es jugar un clásico. En mi caso ya he jugado algunos y estoy súper agradecido con Dios, con el equipo y con la oportunidad”, afirmó Saravia.

El volante fue claro al señalar que este partido trasciende la tabla de posiciones, en un torneo que se mantiene muy parejo. “Sabemos que es un partido súper importante, donde se juegan más que tres puntos. La tabla está muy apretada y nosotros queremos estar arriba. Hemos dejado ir puntos en los últimos minutos, pero eso queda atrás; hay que resaltar el esfuerzo del equipo y el buen trabajo que se viene haciendo”, agregó.

Un duelo que pesa más allá de la clasificación

Saravia también destacó la dificultad del rival y la responsabilidad que implica llegar a este partido con Municipal bien posicionado. “Sabemos que va a ser un rival complicado, pero estamos arriba. Es un partido donde realmente se juegan más que tres puntos. Sabemos que la afición va a venir a apoyar y se hará sentir ante el rival”, señaló.

El mediocampista escarlata remarcó el papel fundamental de la hinchada roja en este tipo de compromisos. “El Trébol pesa mucho para el visitante y es por la afición. Nosotros nos motivamos e incentivamos muchísimo por el apoyo de ellos. Es importantísimo estar concentrados los 90 minutos, no importa lo que pase”, puntualizó

Finalmente, Saravia dejó un mensaje claro para los seguidores de Municipal, al subrayar el valor simbólico del clásico. “Que sepan que nos jugamos más que un partido. Es un privilegio tener la oportunidad de jugar" concluyó.