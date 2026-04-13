Municipal vs. Comunicaciones: Día, hora y dónde ver el Clásico 337 del fútbol guatemalteco

La jornada 20 del torneo Clausura 2026 continuará esta semana en una fecha entre semana, en la que los equipos pelean tanto por el liderato del certamen como por evitar el descenso, en una lucha al rojo vivo. El principal atractivo será el Clásico Nacional entre Municipal y Comunicaciones, el duelo más esperado del futbol guatemalteco entre las dos instituciones más ganadoras del país.

Este encuentro marcará el clásico número 337 en la historia entre rojos y cremas, y se disputará este miércoles 15 de abril en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

Comunicaciones llega a este compromiso como líder del certamen con 32 unidades, luego de vencer por la mínima a Aurora FC en la última jornada. No obstante, aunque el equipo crema atraviesa un buen momento, ese triunfo también le sirvió para alejarse ligeramente de la zona de descenso, ya que aún no tiene asegurada la permanencia y continúa en riesgo de perder la categoría.

Por su parte, Municipal afrontará este clásico tras caer 1-0 frente a Antigua GFC como visitante. Esa derrota provocó que el cuadro escarlata descendiera a la sexta posición en la tabla del torneo; sin embargo, en la acumulada, los rojos se mantienen como líderes con 77 puntos.

Será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten en el Clausura 2026. El primer duelo se disputó en la jornada 9, en el estadio Cementos Progreso, donde los dirigidos por Marco Antonio Figueroa se impusieron con un solitario gol del defensor Wilson Pineda.

El choque promete intensidad y paridad, rasgos propios de los clásicos nacionales. Ambos equipos buscan mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Municipal, como local, intentará imponer condiciones y sumar tres puntos que le permitan acercarse de nuevo al liderato, mientras que Comunicaciones llegará con la misión de defender la cima y superar una exigente prueba ante el cuadro carmesí.

Historial del Clásico Nacional

Este enfrentamiento será el duelo número 337 entre rojos y cremas. Según las estadísticas históricas del Clásico Nacional:

Municipal domina la serie con 133 victorias

Comunicaciones registra 115 triunfos

Se contabilizan 102 empates

¿Dónde ver y a qué hora se jugará el Clásico Nacional?

El partido correspondiente a la jornada 20 del Clausura 2026 se disputará este miércoles 15 de abril, a las 20 horas, en el estadio El Trébol.

La transmisión del encuentro estará disponible por Tigo Sports. Además, se podrá seguir el minuto a minuto en tiempo real en el en vivo de DataFactory en prensalibre.com.